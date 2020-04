Rot-Weiß Oberhausen bittet Karteninhaber um Geduld

Oberhausen. Noch ist unklar, ob in der Regionalliga in dieser Saison nochmal der Ball rollt. Ein Umstand, der auch RWO-Dauerkartenbesitzer beschäftigt.

Seit vergangenem Mittwoch ist klar, das bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen und dass die Kontaktsperre bis zum 3. Mai verlängert wurde. Der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses, Wolfgang Jades, hatte kurz darauf erklärt: „Dies ist noch nicht das Ende der Saison. Insgesamt hat sich durch die neue Kontaktsperre die Situation verschärft. Daher ist es irgendwo schwierig sich vorzustellen, dass es noch weiter geht.“

Eine Aussage, bei der vor allem Dauerkarteninhaber ihre Felle davon schwimmen sehen, denn bei Rot-Weiß Oberhausen hätten die Inhaber noch ein Anrecht auf drei ausbleibende Spiele im Stadion Niederrhein. Doch ob und wann die Heimspiele gegen Borussia Dortmunds U23, die Reserve des 1. FC Köln und gegen den SV Lippstadt über die Bühne gehen, steht in den Sternen. Ganz zu schweigen vom Umstand, ob auch Zuschauer zugelassen werden.

„Abgemacht ist abgemacht“

„Für unsere Dauerkarteninhaber ist das eine ganz besondere Situation, weil sie quasi schon in Vorkasse gegangen sind, auch wenn sie laut Kaufvertrag bis zu sieben Spiele gespart haben. Aber abgemacht ist abgemacht“, so RWO-Vorstand Hajo Sommers. „Ich kann mir nach der Solidarität, die uns in den letzten Wochen widerfahren ist, zwar nur schwer vorstellen, dass auch nur ein echter Rot-Weißer unbedingt die drei Spiele ausgezahlt haben möchte“, glaubt Sommers, weiß aber auch: „Wir leben in einer Region, in der man auch mal seine Kröten zusammenhalten muss. Das können wir dann aber auch verstehen. Sollten die drei Spiele nicht mehr mit Publikum zustande kommen, können sich auch alle sicher sein, dass wir allen Dauerkartenbesitzern ein Angebot machen werden, das sie nicht ablehnen können.“