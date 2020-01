Rhein-Ruhr-Pokal: TVB-Damen und HSG RW eine Runde weiter

Rhein-Ruhr-Pokal, Damen, Viertelfinale DJK Adler 07 Bottrop – TV Biefang 20:34 (10:16): Die TVB-Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Beim Landesligisten tat sich die Mannschaft von Trainer Dieter Schölwer lediglich in den ersten zähen zehn Minuten ein wenig schwer. Ihren komfortablen Pausenvorsprung bauten die spielfreudigen Gäste dann in den ersten zwölf Minuten der zweiten Hälfte vorentscheidend auf 25:13 aus. „Wir haben phasenweise richtig schönen Handball fabriziert“, freute sich Schölwer neben dem Einzug ins Final Four (23./24. Mai) über gelungene Kombinationen.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (6), Hegemann (5/1), A. Rosenke (4), P. Roesner (2), A. Häßler (1), Steinzen (5), Wilms (6), L. Döller (3).

Herren, Achtelfinale, HSG RW O TV – TB Oberhausen 26:24 (14:9): Die Rot-Weißen kamen noch einmal mit einem blauen Auge davon. Der diszipliniert agierende und taktisch gut eingestellte TBO-Trupp machte dem klassenhöheren Verbandsligisten das Leben schwer und kratzte einige Male an einer Überraschung. „Chapeau! Die Jungs waren mit Herzblut dabei und haben Geschlossenheit bewiesen“, resümierte TBO-Linienchef Tim Kullmann zufrieden.

Zu Beginn, als die Rot-Weißen auf 6:1 und 8:3 (12.) davonzogen, befand sich der Turnerbund noch neben der Spur. Nur verzettelte sich das Team von HSG-Trainer Krzysztof Szargiej im weiteren Verlauf häufiger, und der TBO baute im Angriff seine Nervosität ab. Dank des überragenden Keepers Christoph Klinger blieb der Landesligist in seinem „Wohnzimmer“ Hans-Jansen-Halle auf Tuchfühlung und stellte in der 55. Minute den 24:23-Anschluss her. Die HSG wankte, zitterte sich aber ins Viertelfinale. „Ganz schnell abhaken“, war Szargiej ob der überschaubaren Vorstellung seiner Mannen kurz angebunden.

HSG: Klein, Baumbach, Vöpel; P. Kerger (5), Wagner (1), Janduda, F. Krämer (3), Grieger (3), F. Hanenberg (5/1), Heitzer (2), M. Jany (6/2), Jankowski (1), D. Kerger.

TBO: Klinger; Gelszat (3), D. Lotz (3), F. Lauer (2), Krampe (9/5), M. Bennewirtz (1), Wolter (1), Laaks (5), S. Krämer (2/1), Bologna, Thiedig, N. Lauer.