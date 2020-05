Ab sofort ist Reiten, hier etwa beim RuFV Sterkrade, wieder in der Halle möglich. Unter Auflagen selbstverständlich. der Reitanlage des RuFV Sterkrade findet am 26. Juni 2011 ein Reitturnier statt. Im Bild: Stephanie Engler auf Dusty, Ann-Cathrin Pees auf Flashing Star und Heike Engemann auf Feiwel 9 bei der Dressurprüfung Klassa A (SM).

Corona-Lockerungen Reitsport ist wieder erweitert in Hallen möglich

Ab Montag profitieren auch Reitsportler von den Lockerungen in der Corona-Krise. Reiten in geschlossenen Anlagen und Hallen ist wieder möglich.

Wie bekannt, bleiben die Kontaktbeschränkungen in Deutschland zur Eindämmung des Coronavirus mindestens noch bis zum 5. Juni bestehen. Für die Pferdesportler im Kreisverband Mülheim/Oberhausen und auch darüber hinaus heißt es daher weiterhin, dass nur die notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde sicherzustellen ist. Die wurde durch die Landesregierung in den Lockerungen infolge der Corona-Krise erweitert. Der Reitsport ist nun auch in geschlossenen Reitsportanlagen und Hallen zulässig.

Allerdings sieht die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in einer Erklärung die Notwendigkeit, dass Vereine und Pferdebetriebe den Reitunterricht sobald wie möglich wiederaufnehmen sollten.

Unter Auflagen natürlich

In der Corona-Schutzverordnung des Landes sind dafür die Grundlagen einzusehen. Dazu hat die Deutsche reiterliche Vereinigung auf ihrer Internetseite pferde-aktuell.de Handlungsempfehlungen verfasst, die auf der Schutzverordnung beruhen. Schließlich habe sich die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen wohl daran gewöhnt, Freizeitaktivitäten soweit wie möglich einzuschränken und dabei einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das werde mindestens bis zum 5. Juni so bleiben.

„Wir werden der Politik unsere Vorschläge an die Hand geben, wie der Reitunterricht auch in Corona-Zeiten stattfinden kann und wie sich Vereine und Betriebe bestmöglich vorbereiten können“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach und ergänzt, dass die Eindämmung des Coronavirus höchste Priorität habe, obwohl der Wunsch nach Normalität groß sei.

„Das bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der auch wir Pferdesportler unseren Teil beitragen müssen. Aber wir wollen uns zugleich einsetzen, dass es für den Pferdebereich besser zu ertragen ist“, sagt Lauterbach mit Blick darauf, dass die Schließung von Sportanlagen viele Vereine und Betriebe an den Rand der Existenz gebracht habe.

Einnahmen aus Unterricht weggebrochen

Schließlich seien die Einnahmen aus dem Reitunterricht komplett weggebrochen, wobei die Kosten für Versorgung und Unterhalt der Vierbeiner weiterliefen. Für den Pferdebereich nach wie vor, dass sich nur wenige Menschen so kurz wie möglich auf den Pferdesportanlagen zur Versorgung und Bewegung der Tiere aufhalten dürfen und weiterhin keine Veranstaltungen stattfinden.