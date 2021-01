Premiere mit der Winter-Olympiade bei der SGT

Oberhausen Das Neujahrskugelstoßen der Tackenberger fiel coronabedingt aus, doch Ralf und Anke Ruhrmann ließen sich was Neues einfallen.

Da das traditionelle Neujahrskugelstoßen der DJK SG Tackenberg dieses Jahr coronabedingt ausfallen musste, sorgten Trainer Ralf Ruhrmann und seine Frau Anke für einen kreativen Ersatz.

Bereits seit dem Herbst läuft das Jugend- und Seniorentraining wöchentlich per Videokonferenz ab. Am ersten Samstag im Januar luden die beiden aber nicht zum "klassischen" Workout ein, sondern zur ersten SGT-Online-Winterolympiade - gerne im passenden Outfit und mit Glühwein zur Zwischenstärkung. Etliche Wintersportdisziplinen - vom Slalom-Skifahren bis zum Curling - wurden in Form von Gymnastikübungen neu interpretiert.

Die Teilnehmer hatten einen riesigen Spaß und dank teils anspruchsvoller Übungen (Skischuhe machten diese nicht einfacher...) kam der Trainingseffekt nicht zu kurz.

Bleibt zu hoffen, dass es eine Wiederholung geben wird - aber nicht erst in vier Jahren und hoffentlich in geselliger Runde statt online.