Peter Räkow: Zumindest einer ist gelassen!

„Ich glaube, wir haben die Sache im Griff“, sagt Peter Räkow. Der Vorsitzende des TC 69 sieht dem großen Turnwettkampf seiner Abteilung KTTO Samstag in der Böll-Halle gelassen entgegen. Kann er auch, denn wer die erste Unterwasserrugby-WM in Oberhausen oder die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag des ältesten Großvereins in Oberhausen schadlos überstanden hat, weiß wie man solche Ereignisse über die Bühne bringt. „Ja, wir bekennen uns zum Leistungssport“, sagt er mit Hinblick auf seinen TC, der sich eben ein wenig anders aufstellt als etwas der Breitensportclub Tbd. Osterfeld. Räkow weiß das genau, denn er wohnt an der Kapellenstraße nebenan.

Vor Jahren stand das Kunstturnen als Leistungssport in Oberhausen vor dem Aus, denn der Tbd. Osterfeld wollte sich aus dem Bereich KTTO zurückziehen. Bis dahin hatten beide Vereine die Leistungssportler und die Turnschule unterstützt. Es war Räkow, der im TC-Vorstand durchpaukte, dass der TC der alleinige Träger wurde.

Peter Räkow freut sich auf das Finale am Samstag und kommt auch vorbei. Wenn auch später, vorher hat er als Übungsleiter noch eine Schwimmgruppe. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Dieses Vergnügen lassen sich die Sterkrader eine fünfstellige Summe pro Jahr kosten. „Jetzt der Wettkampf kostet uns eine mittelprächtig vierstellige Summe, aber wir sollten mit einer schwarzen Null rausgehen“ sagt Räkow und verweist auf die ausverkaufte Hütte, die zudem einiges an Umsatz bei Speis und Trank verzeichnen soll.

Und sportlich?

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Mannschaft schon so weit ist, in der 2. Liga so zu turnen, dass es ihnen genau so viel Spaß macht wie in der Dritten. Von den Kosten her sind beide gleich.“

Das Programm:

10 Uhr: Aufstiegskampf in die 3. Liga mit TSG Sulzbach, TSV Kierspe, TuS Vinnhorst II, SG Heidelberg-Kirchheim, TG Pfalz, WTG Heckengäu. Modus: Je zwei Teams pro Gerät, es zählt die absolute Punktzahl, die ersten Zwei steigen auf.

14 Uhr: Aufstiegskampf in die erste Liga: Erster der 2. Liga Nord gegen den Ersten der 2. Liga Süd: Eintracht Frankfurt – TV Schiltach.

18 Uhr: Aufstiegskämpfe in die 2. Liga: Erster der 3. Liga Nord gegen den Zweiten der 3. Liga Süd: KTTO - KTV Straubenhardt II; parallel: Erster der 3. Liga Süd gegen den Zweiten der 3. Liga Nord: VfL Kirchheim unter Teck – KTV Hohenlohe. Die Sieger der Zweiervergleiche steigen auf.