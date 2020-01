Peter Hermann trainiert die Spvgg. Sterkrade-Nord

Die Champions League hat Peter Hermann als Co-Trainer von Jupp Heynckes 2013 mit dem FC Bayern München gewonnen. Auch bei Bayer Leverkusen, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV hat sich der langjährige Spieler des HSV und Alemannia Aachen als Assistenz- oder Interimstrainer verdient gemacht. Von dieser geballten Portion Erfahrung können am kommenden Sonntag die Kicker die Spvgg. Sterkrade-Nord profitieren. Von 13 bis 14.30 Uhr leitet Hermann ein Training des Landesligisten im Nordler-Park.

„Die Spieler freuen sich natürlich sehr auf Sonntag, einer hat sogar seinen Schichtdienst dafür verschoben“, erläutert Trainer Julian Berg, der die Nordler in der aktuellen Saison bis an die Tabellenspitze gecoacht hat. „Am Sonntag gehe ich zurück in die Spielerrolle und freue mich natürlich auch auf die Einheit. Ich denke, dass uns so ein erfahrener Trainer noch einiges mit auf den Weg geben kann.“

Berg: „Verein möchte Maximum aus seinen Möglichkeiten herausholen“

Möglich gemacht hat die Aktion Bioni Living, Premium-Partner der Spvgg. Sterkrade-Nord. „Wir sind für diese Möglichkeit sehr dankbar. Es zeigt, dass unser relativ kleiner Verein immer bemüht ist, dass Maximum aus seinen Möglichkeiten herauszuholen“, so Berg. „Das ist natürlich auch ein positives Signal an die Spieler.“

Aktuell ist Peter Hermann Assistenztrainer von Frank Kramer bei der Deutschen U18-Nationalmannschaft und fungiert zudem seit dem 20. November 2019 als sportlicher Berater bei Alemannia Aachen. Die Einheit am Sonntag an der Lütticher Straße ist öffentlich, die Nordler freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Unser Bild zeigt Peter Hermann 2014 in seiner Zeit als Co-Trainer des FC Schalke 04.