Oberhausen. Die Feldsaison ging daneben, jetzt hat sich der OTHC für die Halle was überlegt. Es kommt eine Portion Erfahrung ins Spiel.

Der Umbruch an der Arenastraße geht auch in der Hallensaison des OTHC in der Sporthalle der GSO weiter. Nach einer katastrophalen Hinserie auf dem Feld starten die Oberhausener am Sonntag, 15 Uhr, gegen Schwarz-Weiß Köln in die 2. Bundesliga mit leicht verändertem Kader.