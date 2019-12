OTHC will den guten Start jetzt veredeln

Oberhausen. Mit einem Sieg ist der OTHC in die 2. Liga gestartet. Jetzt steht ein Doppelspieltag an. Gegen Neuss wird’s schwer.

Was schon richtig gut losging, soll nun veredelt werden. Der Oberhausener THC bestreitet am Wochenende sein zweites und drittes Spiel der Saison in der 2. Bundesliga. Heute geht es um 20.30 Uhr zu Schwarz-Weiß Neuss, Sonntag ist dann um 14 Uhr der Bonner THV in der Sporthalle der Gesamtschule Osterfeld zu Gast.

Neuss, „die Fahrstuhlmannschaft des Westens“, ist eine erfahrene Bundesligamannschaft. Co-Trainer Björn Raffelberg weiß zudem: „Letzte Woche hatten wir auch ein bisschen Glück mit den ganzen Pfostenschüssen und dem Tor in der letzten Minute.“ Ganz ähnlich haben sich auch die heutigen Gastgeber am vergangenen Spieltag durchgesetzt und besiegten die DSD Düsseldorf auswärts in letzter Minute. Neuss verzockte zuvor allerdings beinahe einen 5:1-Vorsprung, ehe sie sich in letzter Minute eben doch noch zum Auftaktsieg retteten.

Es werden keine Geschenke verteilt

„Wir sind komplett und hatten eine gute Trainingswoche inklusive Videostudium: Was lief gut und was nicht so“, blickt Raffelberg zurück. Diese Eindrücke will der OTHC nutzen, um etwas Zählbares mitzunehmen: „Das ist natürlich irgendwie ein Bonusspiel, aber wir fahren da nicht hin, um Nikolausgeschenke zu verteilen.“

Komplett bedeutet auch das Debüt von Neuzugang Tom Brinkmann, der sich am Sonntag dann vor heimischem Publikum präsentieren wird. Der Bonner THV ist dann zu Gast, gegen den der OTHC ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. „Das ist schon eher ein Muss-Spiel“, formuliert Raffelberg die klare Ausgangslage. Nur ein Sieg gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf kann dann eben auch Siege gegen die Favoriten veredeln. „Da lassen wir uns auch nicht blenden. Wir wollen so schnell wie möglich Punkte für den Klassenerhalt holen.“

Zuschauer haben ihren Teil beigetragen

Dass da auch die Zuschauer vergangene Woche einen Anteil hatten, weiß der Co-Trainer genau: „Das war uns eine große Hilfe. Hoffentlich kommen ein paar mit nach Neuss und Sonntag können wir vielleicht noch ein paar mehr in die Halle locken.“