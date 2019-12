OTHC kassiert am Doppelspieltag „zu viele Gegentore“

2. Bundesliga Kahlenberger HTC – OTHC 9:3 (2:1): „Die Hiobsbotschaft kam am Freitagabend“, weiß Björn Raffelberg. Denn neben Sören van Gessel fiel auch Kapitän Chris Reinersmann spontan beruflich aus. Bis zur Pause konnten die Gäste das Derby dennoch ausgeglichen gestalten. Den 0:2-Rückstand verkürzte Lukas Schneider, der schnell nachrückte, noch zum Halbzeitstand.

Mit dem Seitenwechsel bewies Kahlenberg jedoch gnadenlose Effizienz und zog bis auf 8:1 davon. Fünf Tore kassierte der OTHC binnen zehn Minuten, „dazu haben wir vorne auch nur den Torwart warmgeschossen.“ Damit war die Messe gelesen, beide schonten nun lieber ein paar Kräfte für den Sonntag. Erneut Schneider und Ersatzkapitän Tim Schiffer betrieben noch ein bisschen Ergebniskosmetik, am klaren Ausgang änderte das allerdings nichts mehr.

OTHC: Sons; Barfeld, Schiffer (1), Storp, Brinkmann, Fiß, Meister, Zeymer, Schneider (2).





OTHC – DSD Düsseldorf 4:12 (2:5): Ähnliches Bild am Sonntag zuhause: „Wir kommen eigentlich gut ins Spiel und verbauen uns in vier Minuten alles.“ Björn Raffelberg durfte sich zunächst freuen, wie die Mannschaft nach einem frühen Rückstand dann durch Tim Schiffer, nach kurzer Ecke, und Jannis Zeymer, per Siebenmeter, das Spiel kurzerhand drehte. In der Folge dann aber auch mitansehen wie vier Minuten kollektives Chaos das Spiel zum 2:5 kippen ließ. Abschütteln wollte sich der OTHC im Heimspiel aber nicht, Zeymer machte per Doppelpack wieder ein spannendes Spiel aus der Begegnung. Doch das 4:5 sollte nicht lange halten, Düsseldorf antwortete per Elfmeter zum 6:4 und legte keine Minute später zum 7:4 nach. „Danach war die Luft raus“, gibt Raffelberg zu.

„Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren, aber sieben Tore aus zwei Spielen ist auch einfach zu wenig.“ Dennoch kann die Mannschaft mit der Hinrunde einigermaßen zufrieden sein. „Vor der Saison hätten wir sechs Punkte Vorsprung gerne genommen, jetzt hätten wir gerne mehr Punkte auf dem Konto.“

Die letzte Chance dafür in diesem Kalenderjahr ist am kommenden Samstag noch einmal in Köln. „Von mir aus auch wieder in letzter Sekunde.“

OTHC: Sons; Barfeld, Schiffer (1), Storp, Brinkmann, Fiß, Meister, Zeymer (3), Schneider.