Özkara schießt RWO zum Sieg gegen Schalke

Oberhausen. Zwar nur mit 1:0, aber hochverdient gewann RWO in der Fußball-Regionalliga sein Nachholspiel gegendie U23 des FC Schalke 04.

Im Nachholspiel des zehnten Spieltages feierte RWO einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen die U23 des FC Schalke 04. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Mike Terranova im Aufstiegsrennen der Fußball-Regionalliga, machte es für den hochverdienten siebten Heimerfolg in Folge aber unnötig spannend.

Für den verletzten Bastian Müller (Faserriss im Oberschenkel) und Angreifer Philipp Gödde standen Raphael Steinmetz und Shaibou Oubeyapwa in der Startelf. Dorthin schaffte es bei den Schalkern erstmals seit seinem Wechsel im Sommer von RWO nach Gelsenkirchen Verteidiger Mike Jordan. Ex-Kleeblatt Krystian Wozniak hütete den Kasten der Gäste. Namhaftester Akteur der „Knappen“ war Nabil Bentaleb, ausgestattet mit der Erfahrung von weit über 100 Partien in der 1. Bundesliga für Schalke sowie für die Tottenham Hotspur in der Premier League.

Die Kleeblätter begannen mit viel Ballbesitz und einer ersten Chance durch Christian März, dessen Schuss aus 16 Meter das Ziel aber deutlich verfehlte (3.). Der Kopfball von Jannik Löhden nach Freistoß von Christian März und einstudierter Ablage von Jerome Propheter landete zu zentral beim Schalke-Schlussmann (14.). Noch knapper war es beim Kopfball von Maik Odenthal, der Ball klatschte an den Innenpfosten und flog von dort in Wozniaks Arme (15.). Den Schuss von Odenthal hielt der der S04-Keeper stark fest (31.).

RWO drängte mit Macht auf die Führung, die Gäste konnten sich kaum befreien. Schon länger hatten die Kleeblätter eine Anfangsphase nicht mehr so dominiert, allein der Treffer fehlte. Und das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Nach seinem Ballverlust rettete Nico Klaß für den bereits umkurvten RWO-Keeper Daniel Davari gegen Janis Grinbergs auf der eigenen Torlinie (37.). Auf der anderen Seite fehlten dem Schuh von Cihan Özkara bei der Hereingabe von Steinmetz nur Zentimeter zur Führung (38.).

Doch gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die Gäste besser ins Spiel, wurden mutiger und profitierten dabei auch von einigen leichtfertigen Ballverlusten der Oberhausener auf deren allerdings auch sehr holprigem Geläuf.

Als vieles schon für ein 0:0 zur Pause sprach, schlugen die Hausherren dann doch noch zu. Oubeyapwa ließ auf der rechten Seite Carls stehen und bediente Özkara, der am Fünfer den Fuß hinein hielt – 1:0 (43.).

Offensichtlich mit der Marschroute, schnell für die Vorentscheidung zu sorgen, kamen die Kleeblätter aus der Kabine. Die hatte Klaß nach Freistoß von Steinmetz auch auf dem Kopf, doch der Ball flog Zentimeter am langen Pfosten vorbei (47.). Bärenstark herausgespielt war die Chance von März nach Hackenpass von Steinmetz, doch Wozniak stand im Weg (55.).

Nach 68 Minuten hatte Bentaleb sein Trikot genug im Stadion Niederrhein spazieren getragen, S04-Trainer Torsten Fröhling traute Philip Fontein mehr zu als dem Millionen-Verdiener. Terranova ließ seine Startelf bis zur 75. Minute durchspielen, dann kamen Francis Ubabuike und Philipp Gödde für Odenthal und Özakara. Kurz zuvor hatte Oubeyapwa nach Zuspiel von Steinmetz das mögliche 2:0 auf die Tribüne geknallt.

Mit den Wechseln Dominik Reinert und Kofi Twumasi für Steinmetz und Oubeyapwa (79./83.) nahm der RWO-Coach ein wenig den Fuß vom Gaspedal und verstärkte das Mittelfeld. Trotzdem bekam Gödde nach Zuspiel von Ubabuike per Konter die Großchance auf die Entscheidung, geriet jedoch in Rücklage und scheiterte an Wozniak (85.).

So wurde die Schlussphase absolut unnötig noch zur Zitterpartie für die Kleeblätter, die aberden verdienten Dreier einfuhren.

RWO – FC Schalke 04 U23 1:0 (1:0)

RWO: Davari; Herzenbruch, Löhden, Klaß, Eggersglüß, Propheter, März, Odenthal (75. Ubabuike), Oubeyapwa (79. Reinert), Steinmetz (83. Twumasi), Özkara (75. Gödde).

FC Schalke 04 U23: Wozniak; Lübbers, Jordan, Hofmann (46. Hallbauer), Taitague (73. Saho), Eggert (81. Candan), Carls, Grinbergs, Plechaty, Bentaleb (68. Fontein), Ceka.

Tor: 1:0 Özkara (43.).

Gelbe Karten: Löhden, Steinmetz – Halbauer.

Zuschauer: 2035.

Schiedsrichter: Jörn Schäfer (Iserlohn).