Oberhausen. Der Sport wird am Wochenende und darüber hinaus in Oberhausen ruhen. Eine Übersicht über die Lage und ein paar Antworten

Am einfachsten wäre es, mit Sportarten zu beginnen, in denen noch gespielt wird. Doch es gibt sie zumindest in dieser Stadt vorläufig nicht mehr. Als Vorletzter (mit Auswirkungen für Oberhausen) sagte der Deutsche Tischtennis-Bund seine Spiele ab, Drittligist Buschhausen 1912 pausiert daher bis mindestens 17. April und muss danach drei ausgefallene Spiele neu ansetzen.

Als nun wirklich letzte Vereins-Vertretung folgte der Westdeutsche Badminton-Verband mit dem Ergebnis seiner Sitzung von Freitag Mittag und setzte den Spielbetrieb aus. Vorrangig davon betroffen war Regionalligist Sterkrade-Nord, der das Heimspiel gegen den BC Hohenlimburg dazu nutzen wollte, Aaron Sonnenschein und Leona Michalski und vielleicht auch insgesamt die ganze Mannschaft vor heimischem Publikum aus der Regionalliga zu verabschieden.

Einige schauen nach vorn

Doppelt trauriger Anlass an diesem Freitag, 13. März. Und das für den gesamten Oberhausener Sport. Aber Menschen schauen schon nach vorn, planen weiter, wie sportliches Leben mit dem Virus womöglich individuell zu planen ist.

Und haben Fragen:

1. Werden die Spielzeiten abgeschlossen?

2. Werden Spiele nachgeholt?

3. Kann trainiert werden?

Frage 1 kann nicht beantwortet werden, da die Auswirkungen der Virus-Verbreitung nicht abzuschätzen sind. Alle zeitlich begrenzten Absetzungen, gleich ob Fußball-Regionalliga (bis 22. März), U19-Bundesliga (bis 29. März) oder Fußball-Verband-Niederrhein (19. April) sind vorläufiger Natur und können von der Realität überholt werden.

Frage 2 kann nicht beantwortet werden, da die Aussetzung verlängert werden kann.

Frage 3: Ein klares Nein. Es soll nicht mehr trainiert werden. Der Fußball-Verband Niederrhein empfiehlt dies, der Krisenstab der Stadt Oberhausen ebenso. Gleichzeitig untersagt die Stadt alle Veranstaltungen auf Sportanlagen und in Hallen, schließt diese aber nicht. Dennoch empfiehlt die Stadt zwingend, überall in Vereinen und in Gruppen auch den Trainingsbetrieb einzustellen.

Klare Empfehlung: Training wird eingestellt

Wobei die Oberhausener Vereine hier wieder schon viel schneller als Verbände oder Verwaltungen reagieren und von sich aus zuhauf und quer durch alle Sportarten den Trainingsbetrieb komplett eingestellt haben.

Dies gilt ebenso für die Profis von Rot-Weiß Oberhausen, die Freitag nicht mehr im Leistungszentrum antraten sondern (beispielhaft) auch für Arminia Klosterhardt, Schwarz-Weiß Alstaden, der RWO-Nachwuchsabteilung mit seinem Jugendleistungszentrum oder dem OTV 73. Der hat per Vorstandsbeschluss seinen gesamten Sport- und Trainingsbetrieb auf der Anlage und in der Halle sogar bis Ende April eingestellt.

Für die kommenden zwei Wochen wird auch das Nachwuchsleistungszentrum (inkl. Trainingsbetrieb und Veranstaltungen) an der Lindnerstraße geschlossen. Abgesagt ist auch das für den 19. März turnusgemäß vorgesehene Treffen IG Oberhausener Sport, in dem sich die Großvereine der Stadt austauschen.