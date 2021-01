Nordler liefen viele Kilometer für den guten Zweck

Oberhausen Nordler liefen solo, aber doch verbunden für den guten Zweck. Aus 11.100 Kilometer sprangen jetzt 300 Euro für das Friedensdorf heraus.

Im März 2020 hat Silke Hausberg die WhatsApp-Gruppe des virtuellen Lauftreffs von Sterkrade-Nord erstellt. Schon nach kurzer Zeit kamen zahlreiche Lauftreffler zur Gruppe hinzu. Ziel war es, möglichst vele Kilometer für den guten Zweck zurück zu legen. Es wurden über 11.000 und daraus entsprangen 300 Euro für den guten Zweck ans Friedensdorf Oberhausen.

Aber das Laufen diente auch dem Teambuilding. Die Nordler wollten den Kontakt zwischen allen Läufern halten, indem sie sich regelmäßig über Läufe und sonstige Ereignisse austauschten. Jeder suchte seine eigene Strecke, um allein oder in einer kleinen Gruppe im Rahmen der jeweiligen Corona-Einschränkungen zu laufen.

Die jeweils gelaufene Strecke wurde in der WhatsApp Gruppe-gemeldet, wobei häufig auch eine kurze Beschreibung der Strecke oder kleine Erlebnisse ergänzt wurden und die gelaufenen Kilometer wurden zur Gesamtsumme addiert. Ende 2020 erreichten alle zusammen die Strecke von 11.111,11 Kilometern.

Viele haben für ihre gelaufenen Kilometer gespendet, woraus sich ein Betrag von 300 Euro für das Friedensdorf Oberhausen ergab. In Zeiten von Corona wird häufig vergessen, wieviel schlechter es den Menschen in Krisengebieten geht. Das Friedensdorf International unterstützt die Kinder aus diesen Gebieten mit medizinischer Hilfe und Rehabilitierung nicht nur im Friedensdorf in Oberhausen, sondern auch ihren Heimatländern. Zum Beispiel gibt es in Vietnam inzwischen elf Friedensdörfer, Kliniken und Reha-Zentren. Info: https://friedensdorf.de/was-wir-tun/projektarbeit/