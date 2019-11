Oberhausen. Von U14 bis Ü40 reicht die Altersspanne im Team. Doch die Badminton-Reserve der Spvgg. Sterkrade-Nord ist damit in der Verbandsliga erfolgreich.

Die Badminton-Reserve der Spvgg. Sterkrade-Nord führt weiterhin als einziges ungeschlagenes Team die Verbandsliga an. Der Oberliga-Absteiger gewann das umkämpfte Duell bei der „Dritten“ des Erstligisten Union Lüdinghausen mit 6:2.

„Damit war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen. Da gab es noch viele Fragezeichen“, erläutert Spieler Steffen Triebsees. „Aber die Mischung aus Erfahrung und Jugend ist gut, es macht wirklich Spaß.“

Besonders bemerkenswert: Mit Elina Sonnenschein (15) und dem sogar erst 13-jährigen Eigengewächs Marie Sophie Stern spielen zwei Mädchen der Nordler im Damenbereich erstaunlich hoch erfolgreich auf. In Lüdinghausen gewannen sie ihr Doppel, Sonnenschein zudem ihr Einzel.

Spitzenspiel in Emsdetten steht bevor

„Natürlich ist es für beide eine besondere Herausforderung, gegen teilweise deutlich routinierte Spielerinnen als gegen gleichaltrige zu spielen. Zudem haben sie pro Woche ja auch noch sehr viele Trainingseinheiten im Badminton-Internat in Mülheim“, so Triebsees. „Sie haben natürlich Schwankungen in den Leistungen. Aber sie lernen auch bei uns viel und die Ergebnisse stimmen auch.“

Am 14. Dezember geht es für den Nord-Unterbau zum Verfolger TV Emsdetten. „Das wird eine extrem hohe Hürde“, so Steffen Triebsees, dessen Team bei einem Erfolg aber bereits vier Zähler Vorsprung aufweisen würde.

Union III - Nord II 2:6, HD1: Lukas Kneilmann/Florian Kneilmann - Dave Eberhard/Steffen Triebsees 21:18 15:21, 19:21, HD2: Thomas Bölke/Lukas Beermann - Mirco Janßen/Marius Wefers 17:21, 13:21; DD: Hannah Schröder/Janina Christensen - Marie Sophie Stern/Elina Sonnenschein 21:15, 17:21, 15:21; HE1: Beermann - Eberhard 21:23, 21:23; HE2: L. Kneilmann - David Merz 21:9, 17:21, 21:9; HE3: Vogt - Triebsees 21:17, 13:21, 21:19; DE: Schröder - Sonnenschein 15:21, 16:21; GD: F. Kneilmann/Christensen - Wefers/Stern 15:21, 21:16, 21:17.