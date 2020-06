Nord kommt zufrieden aus der Zwangspause und trainiert

Oberhausen. Die Nordler ziehen ein gutes Fazit der abgelaufenen Saison und planen schon die nächste. Wann die startet, ist noch offen.

Vor gut drei Monaten wurde der Badminton-Spielbetrieb unter- und schließlich abgebrochen. Wie und in welchem Umfang die neue Saison, die traditionell im Spätsommer beginnen würde, gestartet werden kann, steht nicht fest. Immerhin kann wieder vor die Pille geschlagen werden, was einige bei Sterkrade-Nord bereits getan haben.

Somit ist es an der Zeit, einen Blick auf die – aus Sicht der Nordler – erfolgreiche Saison zu werfen. Die Erste, die nach dem Abstieg 2018/19 aus der 2. Bundesliga mit unverändertem Personal in der Regionalliga aufschlug, spielte bis Mitte der Rückrunde gegen den Hauptkonkurrenten Köln um den Wiederaufstieg. Zum Schluss reichte es nicht ganz, dennoch stimmt Rang zwei.

Erste Mannschaft mit vielen Abgängen

Trotz dieses Resultats wird die wegen vieler Abhänge neu formierte Truppe nicht in der dritthöchsten Spielklasse starten. Die Nordler bedanken sich für den Einsatz und Aufwand, gerade zu Zweitligazeiten, bei Leona Michalski, Aaron Sonnenschein, Niklas Kirchgeßner und Markus Hennes. Michalski. Sonnenschein und Kirchgeßner waren die letzten Jahre fester Bestandteil und werden eine Lücke hinterlassen. Mit Hennes verlässt ein Nordler-Urgestein die Abteilung. Mit seinen ersten Schritten nahm er den Schläger an der Oranienstraße in die Hand und ergreift nun die Chance, beim STC BW Solingen in der 2. Bundesliga aufzuschlagen. Ein besonderer Dank geht an Astrid und Gregor Michalski, die – selbst in Abwesenheit von Leona – stets bei den Heimspielen halfen und die Cafeteria führten.

In der Verbandsliga ließ Nord II t nach fabelhafter Hinrunde (fünf Siege und zwei Remis) in der Rückrunde teils unnötig Punkte liegen. Nach dem Rückrundenauftakt (5:3-Sieg bei Verfolger TV Emsdetten) schien der Aufstieg so gut wie sicher. Zum Zeitpunkt der Einstellung stand die Zweite ganz oben (bei einem Spiel weniger) und hatte beste Aussichten auf den Aufstieg in die Oberliga Nord.

Tbd. Osterfeld ungeschlagen in die Verbandsliga

Die Landesliga-Dritte spielte zunächst oben mit. Da man häufig nicht in Bestbesetzung antrat, ist der vierte Platz in der Liga, in der Lokalrivale Tbd. Osterfeld ungeschlagen aufstieg, zufriedenstellend.

Verabschieden müssen sich die Schmachtendorfer von einer waschechten Sterkraderin, die durch einen beruflich bedingten Umzug ebenfalls in Solingen zum Schläger greift. Mit Sabrina Becker verlässt eine langjährige Mannschaftsspielerin und ehrenamtlich stark engagierte Persönlichkeit den Club. Auch für kurzfristige Ersatzeinsätze, die teils in größeren Entfernungen lagen, war sich „Sabi“ nie zu schade.

Die Vierte steckte zu Beginn der Saison in der Bezirksklasse in einer Ergebniskrise (zwei Niederlagen und drei Remis). Wegen einer soliden Rückrunde befand man sich einen Spieltag vor Schluss „über dem Strich“ und sicher auf sechs.

Auch die Jugend setzte Akzente

In der Kreisliga schlug die Fünfte auf, die – wegen des Rückzuges zweier Mannschaften – nur sechs Teams umfasste. Mit Platz vier wurde die Saison ausgeglichen (je drei Siege, Remis und Niederlagen) punktgleich mit dem Dritten Gladbecker FC VI beendet.

Die erste Jugend erreichte in der Bezirksliga neun Siege aus neun Spielen. Das gleiche Kunststück hätte die Jugend II eine Liga tiefer beinahe vollbracht, doch BC Herten rang Nord ein Remis ab.