Noch keine Empfehlungen für Sport und Feiern in Oberhausen

Oberhausen. Das Corona-Virus bringt das öffentliche Leben auch im Sport durcheinander. Was bringt das Wochenende in Oberhausen?

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stehen immer mehr Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen vor der Absage.

Was den Profi-Fußball in der Regionalliga oder Amateurfußball in Kreis und Verband betrifft, gibt es noch keine Planungen bezüglich Geisterspielen oder Absagen, wie Regionalliga-Staffelleiter und FVN-Ausschussvorsitzender Wolfgang Jades auf Anfrage berichtet: „Wir werden dem folgen, was die Gesundheitsbehörden empfehlen. Derzeit gibt es keine Hinweise, wie wir das Wochenende in Regional-, Landes- Bezirks- oder Kreisligen planen sollen.“

„Wo fängt man an, wo hört man auf mit dem Virus“

Jades und der Verband stehen vor dem Problem: „Wo fangen wir an, wo hören wir auf. Bei 50 Kreisliga-Zuschauern oder 1200 in der Regionalliga.“ Regionalligist RWO hat für die in dieser Saison noch auszutragenden drei Heimspiele den Vorverkauf gestoppt.

Für die Sportgala Samstag in der Luise-Albertz-Halle mit 700 Gästen ist eine Absage nach aktuellen Stand kein Thema. SSB-Geschäftsführerin Sabine Grajewski: „Ich hoffe, sie findet statt. Wir müssen die Entscheidung des Rates abwarten.“