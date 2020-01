Neujahrsturnier des HC Sterkrade 75 erneut eine runde Sache

Es verwunderte nicht, dass das Neujahrsturnier des HC Sterkrade 75 wieder eine runde Sache war. Die siebte Auflage der gewohnt bestens organisierten Veranstaltung entpuppte sich nicht nur für die teilnehmenden Handball-Teams als willkommene Abwechslung zum Jahresstart.

Vorjahressieger MTV Rheinwacht Dinslaken verteidigte seinen Titel. Allerdings setzte sich der favorisierte Regionalligist nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber der HSG Hiesfeld/Aldenrade und der HSG RW O TV durch. Die Gastgeber unterdessen verbuchten ihren allerersten Sieg überhaupt bei ihrem Turnier.

Erster Erfolg des Gastgebers beim eigenen Turnier

In kurzer, knackiger und gewohnt souveräner Manier fand HC 75-„Chef“ Siggi Latza vor dem ersten Anpfiff die passenden Eröffnungsworte. „Mir wurde gerade schon die Nachfolge von Norbert Dickel als Stadionsprecher beim BVB angeboten. Da bitte ich aber noch um etwas Bedenkzeit“, stand Latza gerne Pate für die allenthalben gelöste Atmosphäre vorm und unterm Hallendach. Kurz darauf standen sich zum Auftakt Verbandsligist HSG RW O TV und die Mannen von HC-Coach Marius Bruckwilder gegenüber.

HC 75-Trainer Marius Bruckwilder. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Der gastgebende Bezirksligist schien nach zehn Minuten und einem 2:8-Rückstand böse unter die Räder zu kommen. Doch die Rot-Weißen schluderten in der Folge ein wenig und der HC 75 arbeitete sich auf 8:10 heran. Nach 25 Spielminuten behielten die Jungs von HSG-Linienchef Krzysztof Szargiej aber schließlich mit 14:10 die Oberhand.

HSG RW O TV unterliegt nur MTV

Gut eine Stunde später feierte der Ausrichter bei seinem zweiten Auftritt eine Premiere und schlug den Oberligisten DJK Unitas Haan mit 19:14. Die Gäste aus Mettmann traten aufgrund von Urlaub und Verletzungen zwar nur mit einer Mischung aus eigener Reserve und A-Jugendlichen an. Doch das sollte den umjubelten Erfolg des HC 75 nicht schmälern – zumal sowohl die Gastgeber als auch die anderen Vereine auf einige Stammkräfte verzichten mussten.

„Der Sieg war natürlich unser ureigener Höhepunkt. Insgesamt können wir erneut ein sehr positives Fazit ziehen. Zu Spitzenzeiten hatten wir über 150 Leute in der Halle, die fairen Spiele hatten ein ansehnliches Niveau. Ein großes Dankeschön geht auch an die vielen Helfer aus unserem Club“, hatte sich für Jan Latza, Organisator und aktives HC 75-Urgestein auf der „Platte“, der Aufwand von rund zwölf Stunden in der Halle wieder einmal gelohnt.

Trainer Krzysztof Szargiej (Mitte) musste sich mit der HSG RW O TV lediglich dem Regionalligisten und Sieger MTV Rheinwacht Dinslaken beugen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Ergebnisse: HSG RW O TV – HC Sterkrade 75 14:10, DJK Unitas Haan – MTV Rheinwacht Dinslaken 6:15, HSG Hiesfeld/Aldenrade – HSG RW O TV 12:14, HC 75 – Unitas Haan 19:14, MTV Dinslaken – HSG Hiesfeld/Aldenrade 9:11, HSG RW O TV – Unitas Haan 15:10, HC 75 – MTV Dinslaken 12:20, U. Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade 12:17, MTV Dinslaken – HSG RW O TV 18:6, HSG Hiesfeld/Ald. – HC 75 25:6.

Tabelle: 1. MTV Rheinwacht Dinslaken (6:2 Punkte, +27 Tore), 2. HSG Hiesfeld/Aldenrade (6:2, +24), 3. HSG RW O TV (6:2, -1), 4. HC Sterkrade 75 (2:6, -26), 5. DJK Unitas Haan (0:8, -24).

Tags darauf ließen sich auch die Damen nicht bitten und riefen unter dem Motto „Kampf gegen den Weihnachtsspeck“ zu sportlichen Vergleichen auf. Teilnehmer waren HSG Phönix Essen/GW Werden, Etus Wedau, Hamborn United, Turnerbund Osterfeld und natürlich die Gastgeberinnen vom HC 75. In spannenden und fairen Spielen über jeweils 20 Minuten gingen die Sterkraderinnen ungeschlagen mit Vorfreude und auf den Turniersieg schielend in die abschließende Partie gegen den Tbd. Osterfeld. Die Mädels von Coach Volker Latza gewannen mit 10:6 und schubsten den HC 75 damit aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang zwei. „Es war ein gelungener Nachmittag. Alle hatten ihren Spaß“, resümierte die 2. Vorsitzende des HC 75, Daniela Bohlmann, zufrieden.