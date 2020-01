Oberhausen. Sonntag steigen in Mülheim wieder die NRW-Traditionsmasters. RWO-Held Markus Kaya will im Schalke-Trikot siegen.

Markus Kaya: „Wir wollen den Pott unbedingt gewinnen“

Den Helden von einst mal wieder hautnah beim Kicken zuschauen und dabei ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Bei den NRW-Hallenmasters, die am Sonntag in der innogy-Halle im Mülheim in der 15. Auflage über die Bühne gehen, haben viele Fußballfans genau dazu wieder die Möglichkeit. Dabei hoffen die Kleeblatt-Fans, dass wie in den vergangenen beiden Jahren erneut die RWO-Traditionself den Siegerpokal mit nach Hause nimmt.

Einer, der etwas dagegen hat, ist Markus Kaya, der selbst mit RWO Vereinsgeschichte geschrieben hat.

2007 und 2008 stieg der gebürtige Berliner nämlich mit den Rot-Weißen von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga auf. Kaya war Trainer Hans-Günter Bruns im Januar 2007 von der SSVg Velbert an die Lindnerstraße gefolgt und etablierte sich in der Spielzeit 07/08 als Sechser zur unverzichtbaren Größe im Mittelfeld.

Tor des Monats erzielt

Den bekanntesten seiner insgesamt 26 Treffer für RWO erzielte er dabei am 18. Mai 2008 gegen den SV Babelsberg 03, wo er aus knapp 50 Metern das 2:0 (Endstand: 4:1) markierte. Dafür gab es wenig später die Medaille für das Tor des Monats der ARD-Sportschau, die bis heute einen Ehrenplatz im Hause Kaya hat.

Doch am Sonntag streift Kaya wie in den vergangenen Jahren nicht das RWO-Trikot über, sondern das seines Jugendklubs Schalke 04, wo er aktuell als Co-Trainer für die C-Jugend tätig ist. „Wir stehen nach der ersten Saisonhälfte auf Platz fünf und wollen gerne noch etwas nach oben klettern“, lautet der Schlachtplan für die Rückserie, die am 29. Februar mit dem Gastspiel bei Preußen Münster beginnt.

Anderthalb Jahre hat Kaya noch einen Arbeitsvertrag bei der Knappenschmiede.

Was danach kommt? „Ich bin für alles offen. Mein Ziel ist aber schon, als Cheftrainer zu arbeiten, sei es im Jugendbereich oder bei den Senioren. Die Liga selbst ist eher zweitrangig. Die Aufgabe muss mich einfach reizen.“

Wieder in Schwung kommen

Doch bevor Kaya wieder bei den Schalker C-Junioren gefordert ist, stehen erst einmal die Traditionsmasters auf dem Programm. „Immer eine gute Möglichkeit, die alten Knochen in Schwung zu bringen. Gerade nach den Neujahrsfeierlichkeiten“, freut sich Kaya neben der fußballerischen Betätigung auch auf das Wiedersehen mit den Kameraden.

Sei es von RWO oder den anderen sieben Teams, die in Mülheim an den Start gehen. „Meine RWO-Freunde sehe ich ja sowieso regelmäßig. Das beschränkt sich nicht allein auf die Masters. Die Leidenschaft, die uns damals verbunden hat, wird uns wohl auch noch in 20, 30 Jahren verbinden.“

Kürzlich 40. Geburtstag gefeiert

Eines der letzten Treffen liegt noch gar nicht so lange zurück, als der zweifache Familienvater im Oktober 2019 seinen 40. Geburtstag feierte. Dass er aber noch längst nicht zum alten Eisen gehört, zeigte er besonders bei seinen letzten beiden Auftritten in Mülheim.

Markus Kaya war auch im RWO-Trikot ein zuverlässiger Torschütze und traumhaft sicherer Elfmeter-Vollstrecker. Foto: Hayrettin ÖZCAN

Denn mit fünf (2018) beziehungsweise sieben (2019) Treffern wurde Markus Kaya zweimal in Folge Torschützenkönig der Veranstaltung. Für den Mannschaftssieg reichte es indes dagegen zuletzt nicht. Verantwortlich dafür waren ausgerechnet die Rot-Weißen, die die Schalker 2018 im Endspiel (2:0) und letztes Jahr im Halbfinale (5:3 nach Neunmeterschießen) jeweils ausschalteten. Kaya: „Wir wollen dieses Mal den Pott unbedingt gewinnen.“

Dabei haben die Schalker bereits in der Gruppenphase die Chance, Revanche zu nehmen, wenn sie im dritten Gruppenspiel auf die Rot-Weißen von Trainer Carsten Kemnitz treffen.

„Solange wir beide weiterkommen, ist doch alles gut. Und wenn dann noch alles nach Plan verläuft, sehen wir uns vielleicht im Endspiel wieder. Nur dieses Mal hoffentlich mit dem besseren Ende für uns“, so Kaya.

Der Spielplan des Turniers

Die NRW-Traditionsmasters finden am 5. Januar in der Mülheimer innogy Sporthalle statt. Einlass ist um 11 Uhr. Der Spielplan: Gruppe A: RWO – VfL Bochum (12.30 Uhr), Schalke – Fortuna Düsseldorf (13.06 Uhr), Fortuna Düsseldorf – RWO (13.42 Uhr), Schalke – VfL Bochum (14.36 Uhr), RWO – Schalke (15.12), VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf (15.48 Uhr).

Gruppe B: RWE – MSV Duisburg (12.48 Uhr), Alemannia Aachen – Mülheim All Stars (13.24 Uhr), Mülheim All Stars – RWE (14 Uhr), Alemannia Aachen – MSV Duisburg (14.54 Uhr), RWE – Alemannia Aachen (15.30 Uhr), MSV Duisburg – Mülheim All Stars (16.06 Uhr).

Die Halbfinals sind für 16.42 und 17.00 angesetzt, das Endspiel um 17.36 Uhr.

Infos: www.nrw-masters.de.