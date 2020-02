Leona Michalski erreicht bei DM dreimal das Viertelfinale

Leona Michalski ist verschnupft – allerdings nicht ob ihrer Leistungen bei der Deutschen Badminton-Meisterschaft der Senioren in Solingen. Dort erreichte die Top-Spielerin des Regionalligisten Spvgg. Sterkrade-Nord in allen drei Disziplinen das Viertelfinale. Nicht nur angesichts ihrer Erkältung, die sie einen Tag vor Beginn der DM heimgesucht hatte, eine starke Leistung.

„Im Einzel und Doppel war nach der Auslosung das Viertelfinale auch das Ziel. Dass wir im Mixed so weit gekommen sind, war allerdings schon überraschend“, so Michalski, die mit ihrem Sterkrader Team-Kollegen Aaron Sonnenschein im Achtelfinale die an Nummer fünf gesetzte Paarung Stine Küspert/Johannes Pistorius (TSV 1906 Freystadt/1. BC Bischmisheim) mit 21:13, 21:17 aus dem Turnier nahmen. „Das war schon richtig gut, wie wir da zusammengespielt haben“, so Michalski. Endstation war dann gegen Joney Ralfy Jansen/Kilasu Ostermeyer (1.BC Wipperfeld/TV Refrath, 13:21, 21:23).

Sechs Spiele an einem Tag: Von früh morgens bis spät abends in der Halle

Im Einzel unterlag die zweifache Deutsche Meisterin der U19 der an Nummer drei gesetzten Brid Stepper (TV 1884 Marktheidenfeld/13:21, 12:21). Im Doppel verloren Michalski/Emma Moszczynski (ATSV Landau) nach zuvor zwei deutlichen Siegen gegen die Top-Favoritinnen Linda Efler/Yvonne Li (Union Lüdinghausen) 11:21, 16:21.

„Da war ich dann schon richtig platt“, so Michalski, die am Freitag insgesamt sechs Partien bestreiten musste, die drei Viertelfinalspiele ab 18 Uhr „Ich war morgens schon um 8.45 Uhr in der Halle und das Doppel hat um 21.45 Uhr angefangen, das zerrt wirklich. Ich finde, man sollte die Viertelfinals erst am Samstagmorgen spielen.“

Sonnenschein, ebenfalls erst 17 Jahre jung, besiegte in Runde eins Alexander Strehse (TSV Trittau, 22:20, 21:9) und verlor dann gegen den an Nummer neun gesetzten Tim Specht (TV 1884 Marktheidenfeld) 12:21, 19:21. Im Doppel spielte Sonnenschein zusammen mit seinem Sterkrader Team-Kollegen Markus Hennes. Die Auslosung bescherte ihnen im ersten Auftritt die an Position drei gesetzte Paarung Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (BW Wittorf/TV Refrath), eine 12:21, 16:21-Niederlage war die Folge.

Hennes scheiterte im Einzel zum Auftakt an Lennart Notni (SV GutsMuths Jena/13:21, 19:21) und im Mixed mit Lena Seibert (Union Lüdinghausen) an den an Fünf gesetzten Tobias Wadenka/Hannah Pohl (TSV Neuhausen-Nymphenb. München1.BC Beuel/12:21, 19:21).