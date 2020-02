Jahn und BG West im Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen

Oberhausen. Jahn spielt um den Aufstieg, die BG Duisburg-West um den Klassenerhalt. Das wird ein packendes Derby.

Oberliga Herren

BG Duisburg-West –

Jahn Königshardt Sa 20

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein – der Zweite gegen den Letzten, Aufstiegsrennen gegen Abstiegskampf. Die Duisburger stehen bei nur einem Sieg aus 15 Partien und haben schon zwei Spiele Rückstand auf den Vorletzten Uerdingen. Außerdem kehrt Armin Gaffga an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Nach dem hart umkämpften Erfolg der Vorwoche, wo man erneut nur phasenweise überzeugte, will man nun endlich wieder auf ganzer Linie überzeugen. Es gelang nicht, das zuletzt oft schwache Rückzugsverhalten abzustellen, genauso wie es im Umschaltspiel teilweise haperte, so verlor man hier zu oft den Ball und die Chance auf einfache Punkte. Trotz der angesprochenen Probleme schaffte Jahn es im entscheidenden Moment, einen Gang höher zu schalten und zwei Punkte gegen den direkten Verfolger Mettmann einzufahren.

Schwachpunkte im Training angegangen

Unter der Woche wurde an den Schwachpunkten gearbeitet und so hofft das Trainergespann Küppers und Klever, dass ihr Team dies nun über die gesamte Spieldauer zeigt. Fehlen werden Center Timo Stuchlik und Dennis Freericks. Da kommt es recht, dass Tilman Krusenbaum nach seiner Verletzungspause wieder dabei ist. Die Jahner rechnen mit einem kämpferisch starken Gegner. Doch ist das klare Ziel, möglichst ungefährdete zwei Punkte in Duisburg zu holen und somit die Nervenschlacht, wie am Ende der vergangenen Spieltage, zu verhindern.

Sebastian Küppers: Zwei Punkte mitnehmen

Küppers: „Wir haben das Hinspiel klar gewonnen und sind vor dem Derby top motiviert. Wir wissen, was auf uns zukommt und haben dementsprechend unsere Trainingswoche ausgerichtet. Auch im Derby gilt es, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen und zwei Punkte mitzunehmen.“

Beginn 20 Uhr, Halle Franz-Haniel-Gymnasium (Saarstraße, 47198 Duisburg).