Oberhausen. Der TV Jahn Königshardt stellt traditionell viele Absolventen des Sportabzeichens. Jetzt standen Ehrungen an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahn Königshardt war wieder fleißig dabei

Es war wieder einmal eine gelungene Sportabzeichenverleihung der Fitness-/Breitensportgruppe des TV Jahn 1911 Königshardt unter Leitung von Helmut Benninghoff. Die traditionelle Übergabe der Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze fand in vertrauter Runde gemeinsam mit den Ehefrauen im Restaurant Zur Antony Hütte statt.

20 Teilnehmer haben in diesem Jahr die Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen absolviert und konnten dafür die Urkunden und Medaillen in Empfang nehmen. Insgesamt konnte 16 Mal Gold, drei Mal Silber und einmal Bronze vergeben werden.

Zwei Spitzenreiter kommen auf 41 Wiederholungen

Mit insgesamt 41 Prüfungen führen der „Alttrainer“ Horst Kuhlkamp und Helmut Benninghoff die Hitliste an.

Geschafft haben das Sportabzeichen (Anzahl der Prüfungen in Klammern): in Gold Wolfgang Adolf (22), Helmut Benninghoff (41), Manfred Demond (17), Werner Dezelak (27), Hartmut Dix (27), Burghard Grap (25), Peter Haramita (14), Ulrich Janke (30), Hugo Kraus (35), Bernhard Kreul (35), Karl-Heinz Krüßmann (14), Horst Kuhlkamp (41), Erhard Platzek (11), Dieter Sevenheck (2), Gerd Vos (17), Wilhelm Weibels (28); in Silber: Achim Grünert (6), Tim Krüßmann (2), Reinhard Räcker (6), in Bronze: Oliver Jahnke (1).

Helmut Benninghoff lobte in seiner Begrüßungsansprache alle aktiven Sportler und dankte auch den Ehefrauen, dass sie ihre Männer regelmäßig zum Sport schicken. Mit einem Pokal wurde als diesjähriger Trainingsfleißigste Simion Penteker geehrt. Und natürlich gab es auch einen Rückblick 2019 und einen besonderen Dank an die vielen Engagierten in der Sportgruppe, die beständig zum guten Gelingen der Sportabende und des Miteinanders beitrugen.

Seinen besonderen Dank richtete er dabei an den Festausschuss, der die diesjährige Sporttour nach Wetzlar, zwei Radtouren mit großer Beteiligung und den Jahresabschluss organisiert hatten.