HSG Rot-Weiß will Neukirchen auf Distanz halten

Oberliga, Damen

TV Biefang –

HSV Solingen-Gräfrath II Sa 17.30

Die knappe 31:32-Niederlage in Königshof am letzten Wochenende schmerzte. Und dennoch ist die Stimmung im Lager vor dem Duell in der Halle Biefang nicht auf dem Nullpunkt. „Die Mannschaft erkennt die spielerischen Fortschritte. Wir haben auch morgen eine reelle Chance auf Punkte. Aber es wird auch diesmal nicht einfach“, gibt Dieter Schölwer zu Protokoll. Der TVB-Coach rechnet damit, dass das Nachwuchs-Team der Gäste Verstärkung aus dem Zweitliga-Kader erhält. Schölwer: „Der HSV hat einen starken Rückraum und eine gute Torhüterin. Die Aufgabe wird so oder so knackig.“ Die Einsätze von Judith Schirra und Alina Rosenke stehen auf der Kippe.





Verbandsliga, Herren

SV Neukirchen –

HSG RW O TV Sa 18

Der unterm Strich souveräne Heimsieg über Schlusslicht Grefrath war ein Schritt in die richtige Richtung. Morgen Abend soll der nächste folgen. Denn sollten die Rot-Weißen auch ihr kommendes Gastspiel erfolgreich gestalten, würde Neukirchen als Vorletzter weiter tief im Keller kauern. „Natürlich ist es unser erklärtes Ziel, da die Punkte zu holen. Wir werden unser Bestes geben, damit wir einigermaßen ruhige Weihnachten verleben können“, hat Trainer Krzysztof Szargiej den Befreiungsschlag im Sinn. Der Elfte rangiert drei Punkte vor Neukirchen, bis Platz sieben ist es aber auch nur ein einziger Punkt. Ob die angeschlagenen Patrick Kerger, Sebastian Brandscheid und Lars Jankowski mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig.

Verbandsliga, Damen

TV Biefang –

Wald-Merscheider TV Sa 15.30

Das Remis in Mettmann hat offenbar neue Kräfte frei gesetzt. „Wir sollten den Schwung jetzt tatsächlich auch mitnehmen und zusehen, dass wir unseren ersten Heimsieg landen“, hat Sebastian Köster eine klare Vorstellung vom Ausgang der Partie in der Halle Biefang gegen den Tabellenneunten.

Den gewiss nicht übermächtigen Gästen soll mit einer gefestigten Abwehr der Zahn gezogen werden. Kösters Plan: „Wir müssen dann ins Tempo kommen und einfache Tore erzielen. Im Training klappte das ganz gut.“ Für Kyra Wierdemann ist die Saison nach einer komplizierten Fuß-OP vorzeitig beendet. Außerdem ist die zweite Kreisläuferin Michelle Ihlo wegen anhaltender Knieprobleme fraglich.





Landesliga, Herren

TV Biefang –

SV Straelen Sa 19.30

Der desolate Auftritt in Bottrop wurde in dieser Woche wie angekündigt aufgearbeitet. „Wir hatten ein solides, deutliches Gespräch. Diese unangebrachte Überheblichkeit darf einfach nicht mehr vorkommen. Das können wir uns auch gar nicht erlauben. Die Jungs haben das – so meine ich zumindest – begriffen“, möchte Christian Hoffmeister zum Abschluss in der Halle Biefang eine Reaktion sehen.

Gegen den Fünften müssen gerade so Grundtugenden wie Einstellung und Galligkeit stimmen und „gelebt“ werden. Hinter Biefangs Toptorschützen Dominik Rosin und Yannick Schröder stehen Fragezeichen.

TB Oberhausen –

TuS Lintfort So 13.30

Den Charaktertest hat der TBO-Trupp trotz der Niederlage zuletzt in Borken bestanden. „Die Jungs, die mit dabei waren, haben sich den Hintern aufgerissen“, zollt Linienchef Tim Kullmann im Nachgang auch nochmal den drei Aushilfskräften aus der „Zweiten“ großen Respekt für deren Einsatz. Glücklicherweise sieht‘s in Sachen Personal für übermorgen in der Hans-Jansen-Halle wesentlich besser aus: Die Hausherren sind gegen den Aufsteiger komplett. „Der Zusammenhalt ist gerade in dieser komplizierten Zeit super. Wir werden alles daransetzen, um ein Erfolgserlebnis feiern zu können“, hofft der „Bomber“ auf den immens wichtigen dritten Saisonsieg.