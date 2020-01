Oberhausen. Der zweite H.O.T.-Cup der Holtener Bogenschützen hat sich zu einer festen Größe im internationalen Terminkalender gemausert.

Holten I siegt bei den Recurve-Schützen

Die Bogensportler von Grün-Weiss Holten richteten zum zweiten Mal den H.O.T.-Cup aus. 40 Teams aus den Beneluxländern und dem Bundesgebiet kamen zwischen den Feiertagen zusammen, um sich im Face-To-Face-Modus zu messen. An jedem Tag starteten zeitgleich zwei Gruppen mit zehn Teams. Jedes Team bestand aus drei Schützen und bis zu zwei Reserveschützen. GW Holten I holte sich zum zweiten Mal den Gesamtsieg der Recurveschützen.

Samstag gingen die Compoundschützen an die Schießlinie. Zwei Gruppen mit jeweils zehn Mannschaften gingen in den direkten Vergleich. Für jedes Team waren somit neun Matches zu bewältigen. Das Compoundteam der Holtener Gastgeber trat zwar geschwächt in den Wettkampf, konnte aber so manchen Satz für sich entscheiden.

Gegen das niederländische Team O.G.I.O., unter anderem mit Jody Vermeulen, Neunter der Weltrangliste, schlossen die Holtener einen Satz unentschieden ab. Im darauffolgenden spielte das Profiteam aus den Niederlanden die 60 Ringe voll aus. Die Grün-Weißen konnten mit ihrer hohen 59 nicht gegenhalten. Teammitglied Ulf Lange zeigte sich beeindruckt von der Präzision der Gäste (60-59-58-60) und freute sich über den gewonnenen Matchpoint gegen die Profis.

Es war mehr drin

Die Holtener, die mit den Schützen Ulf Lange, Britta Lange, Carlo Schmitz und Mirko Swinnty antraten, kamen trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Schützin Britta Lange und Verletzungsproblemen auf den achten Platz. Mit einem Quäntchen Glück wäre ein fünfter Platz durchaus möglich gewesen.

Prominenz am Start

Den ersten Platz in dieser Gruppe belegte „Team Gold Tip 1“ (D), dicht gefolgt von „Team O.G.I.O.“ (NL).

In der Gruppe A belegte „Team Belgium“, besetzt mit Mitgliedern des belgischen Nationalteams, den ersten Platz (Ringdurchschnitt 9,74). Auf Platz zwei kam das Team „Kings of Archery“, das ebenfalls in prominenter Zusammenstellung und einem Durchschnitt von 9,68 für Begeisterung bei dem Publikum sorgte. Der Vorjahressieger, Team Top Hat mit dem deutschen Meister im Freien, Marcus Laube, Nummer 35 der Weltrangliste, ließ sich den Einzug ins Finale entgehen und kam auf den dritten Platz.

Im Halbfinale siegte „Team O.G.I.O.“ gegen das „Team Belgium“ mit einem klaren 6:2. Deutlich spannender ging es bei der Begegnung „Kings of Archery“ gegen „Team Gold Tip 1“ zu. Nach dem fünften Satz stand es 5:5. So musste jedes Teammitglied der beiden Mannschaften einen Stechpfeil schießen. Die Niederländer entschieden das Match dabei für sich.

Auch GW Holten II war hochzufrieden. Sophie Kühne, Simon Gores und Marlene Gores kamen mit den Trainern Mirko Swinnty und Franke Heinzen (hinten) auf Rang sieben.

Für die Entscheidungen wurde die Halle in eine Finalarena umgebaut. Mit Lichteffekten, illuminierten Zielscheiben und einem internationalen Wettkampf-Prozedere traten die Bronzefinalisten „Team Belgium“ und „Team Gold Tip 1“ gegeneinander an. Mit klaren drei Gewinnsätzen entschieden die Belgier den dritten Platz für sich (59:57, 57:56, 59:58).

Im reinen niederländischen Goldfinale „Kings of Archery“ gegen „Team O.G.I.O.“ ging es wieder über die volle Distanz von fünf Sätzen. Die Teams schenkten sich nichts.

Spannung im Stechen

So wurde aus dem geäußerten Wunsch des Moderators Michael Plautz Realität und die Teams gingen ins Stechen. Hier musste das erfahrene Kampfgericht, in Person von Hartmut van de Wetering und Daniel Michels, sehr genau hinschauen. Bei einem Gleichstand von 30:30 siegte der Pfeil, der dem Zentrum am nächsten war. Das Stechen entschieden die „Kings of Archery“ äußerst knapp für sich.

Am Sonntag hatten die Recurveschützen Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Zulauf im Vorfeld war derart groß, dass vielen Teams abgesagt werden musste. Die Kapazität der Halle ist mit 20 Zielscheiben erschöpft.

Neben Mannschaften aus dem Bundesgebiet und den Niederlanden traten auch zwei Holtener Teams an. Die Mannschaft Holten I setzte sich aus Arne Metzlaff, Carlo Schmitz, Lukas Winkelmeyer und Gastschütze Jan-Christopher Ginzel zusammen. In der Mannschaft Holten II begleiteten und unterstützten die Trainer Mirko Swinnty und Frank Heinzen (beide 1. Bundesliga) den Holtener Nachwuchs mit Sophie Kühne (Jugend), Marlene Gores (Juniorin) und Simon Gores (Jugend). Die junge Zusammenstellung hatte nicht nur Spaß und die Gelegenheit, sich im Ligamodus auszuprobieren, sondern fand sich auf einem beachtlichen siebten Rang wieder.

Holten I ging ungeschlagen mit 18:0 Punkten aus der zweiten Gruppe ins Halbfinale. Die BSG Aachen tat es ihnen in Gruppe A nach. Der BSV Zierenberg aus Gruppe A und die OWL Allstars aus der Gruppe B verloren in der Qualifikationsrunde je ein Spiel und belegten in ihren Gruppen je Rang zwei mit 16:2.

Im Halbfinale setzte sich die BSG Aachen gegen die OWL Allstars mit 6:4 durch, GW-Holten I siegte gegen den Vorjahreszweiten BSV Zierenberg mit 6:2.

Die Finals fanden wieder in der umgebauten Arena statt. Der BSV Zierenberg ließ gegen die OWL Allstars nur einen schwachen Satz zu und siegte 6:2.

Angefeuert durch zahlreiche Fans und Bogensportfreunde, sowie dem Heimvorteil zog Holten I in die Arena ein. Die BSG Aachen konnte im ersten Satz nicht mithalten, zog aber im zweiten Satz nach.

Einem weiteren Gewinnsatz der Hähne folgte eine 60 der Aachener gegen eine schwache 46 des Gastgebers, die einem nicht geschossenen Pfeil geschuldet war. Doch im letzten und entscheidenden Satz war Holten wieder voll da und holte sich mit einem 6:4 zum zweiten Mal den Sieg.

Nationalhymnen zum Schluss

Die Gewinner der beiden Wettkämpfe wurden mit einer einzigartigen 6,7 Kilogramm schweren, handgearbeiteten Trophäe belohnt, die an die Geschichte des Ruhrgebiets erinnern soll. Der zweite H.O.T.-Cup endete mit der Nationalhymne der Gewinnerteams unter großem Applaus und Konfettiregen und vielen positiven Resonanzen der internationalen Teilnehmer.