HC 75 lädt wieder in die Halle Biefang ein

Samstag ist es wieder so weit: Der HC Sterkrade 75 lädt Handballfreunde aus Oberhausen und Umgebung zu seinem traditionellen Neujahrsturnier in die Biefang-Halle. „Es ist immer wieder schön, wenn ich die Trainer mit ihren Mannschaften von unserem Turnier früh im Januar überzeugen und zu uns einladen kann“, freut sich Organisator Jan Latza auf die nunmehr siebte Auflage der allseits geschätzten und beliebten Veranstaltung.

„Für die Teilnehmer ist unser Turnier immer eine gute Gelegenheit, sich nach den Feiertagen unter Wettkampfbedingungen einzuspielen und wieder in den Rhythmus zu finden. Wir freuen uns darüber hinaus auf einen schönen Handballtag mit vielen Zuschauern und Freunden unseres Clubs“, kann es Latza kaum erwarten, bis morgen um 14 Uhr der Startschuss fällt.

Viele ehrenamtliche Helfer am Start

Dass den 75ern in Sachen Organisation so schnell keiner etwas vormacht, zeigten die Turniere in den vergangenen Jahren. Viele helfende Hände sind auch diesmal am Werk, um der Veranstaltung das gewisse Extra zu verleihen. So stehen für die Aktiven und Besucher Zelt, Grill, Getränke und Kuchen bereit.

„Sportlich ist das natürlich auch ein Höhepunkt gegen höherklassige Mannschaften, die viel schneller und kraftvoller als Bezirksligisten spielen, antreten zu können. Hier wollen wir uns vor allem als guter und fairer Gastgeber präsentieren“, kribbelt‘s auch bei Marius Bruckwilder. Der HC 75-Trainer nimmt die Gelegenheit gerne wahr, um sich mit seinem Mannen auf das anstehende Pokalspiel gegen Kirchhellen am 7. Januar und die wieder einsetzende Meisterschaft am übernächsten Wochenende vorzubereiten.

Eröffnen wird das Turnier am Samstag in der Halle Biefang „Chef“ Siggi Latza um 13.45 Uhr. Um 14 Uhr erfolgt der erste Anpfiff. Zum Auftakt stehen sich der HC 75 und mit der HSG RW O TV Oberhausens klassenhöchster Klub auf der Platte gegenüber. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. Die Spielzeit beträgt pro Partie 25 Minuten.

MTV wieder Favorit

Vorjahressieger und Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken ist wieder Jahr Favorit. Mit der HSG RW O TV, HSG Hiesfeld/Aldenrade und Unitas Haan finden sich weitere bekannte und gut besetzte Mannschaften ein. „Wir erwarten tolle und faire Spiele und schönen Handballsport“, erinnert sich Latza gerne an das letzte Turnier, bei dem die Schiedsrichter den gesamten Tag ohne jegliche Karten und Zeitstrafen auskamen.

Abgerundet wird das HC 75-Wochenende am Sonntag mit dem Damenturnier. Ab 13 Uhr messen sich dann die Teams von Etus Wedau, Hamborn United, HSG Phönix Essen/Werden, Turnerbund Osterfeld und HC Sterkrade 75.