Gruppen für Oberhausener Hallen-Stadtmeisterschaft ausgelost

Traditionell wird das Fußball-Jahr mit dem „Budenzauber“ in der Willy-Jürissen-Halle eröffnet. Da der Blau-Weiß-Cup erneut nicht stattfindet, geht es nach dem Jahreswechsel mit der Hallen-Stadtmeisterschaft um den König-Pilsener-Cup los. Am 4. und 5. Januar kämpfen 35 Senioren-Vereine mit ihren ersten Mannschaften (Ausnahme: RWO Team 12) auf dem Parkett um die Teilnahme an der Finalrunde am 19. Januar.

Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben, 1: SF Königshardt, SW Alstaden, SG Osterfeld, TuS Buschhausen; 2: Arminia Klosterhardt, SC Buschhausen 1912, RWO Team 12, Polizeisport-Verein Oberhausen, SF Sterkrade-Heide 06; 3: BW Oberhausen, Adler Oberhausen, TSV Safakspor, SG Hibernia Alstaden; 4: Spvgg. Sterkrade 06/07, VfR 08 Oberhausen, Postsportverein Oberhausen, RSV/GA Klosterhardt, Hobby-Liga Oberhausen; 5: SV Sarajevo, FC Sterkrade 72, SV Concordia Oberhausen, U.D Espanol 82; 6: SV Adler Osterfeld, SuS 21, BSV Osterfeld, TB Oberhausen, SG Oberhausen; 7: Sterkrade-Nord, Arminia Oberhausen, GW Holten, BKVO; 8: SC 20, GA Sterkrade, SG Kaprys, FC Together DRK.

Am 11. Januar treten die Alten Herren in den Vordergrund, die am 18. Januar ihren Titelträger ermitteln. Zuvor spielen sechs Frauen-Mannschaften ihre 15. Stadtmeisterschaft aus. Am 19. Januar findet zum dritten Mal der Stefan Schumacher Finanzen & Consulting-Cup mit A-Jugendlichen aus 17 Vereinen statt. Wie immer kümmert sich die Fachschaft Fußball um einen reibungslosen Ablauf der Turniere. Eine ausführliche Vorschau auf die Stadtmeisterschaften folgt in der kommenden Woche.