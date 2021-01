Kreis OB-BOT trauert: Franz-Josef Grawe verstorben

Oberhausen Am 2. Januar ist der Geschäftsführer des Kreises Oberhausen/Bottrop Franz-Josef Grawe plötzlich und unerwartet verstorben.

Der gebürtige Oberhausener Grawe war lange Jahre in verschiedenen Funktionen beim Fußball-Bezirksligisten Adler Osterfeld ehrenamtlich tätig, bevor er in den Kreis gewechselt ist. Er war gut zwei Jahre als Staffelleiter im Seniorenausschuss tätig, bevor er in den Vorstand des Kreises Oberhausen/Bottrop gewählt wurde.

„Als Freund und Ansprechpartner stand er den Vereinen immer mit Rat und Tat zur Seite. Unsere aufrichtige und tief empfundene Anteilnahme gelten seiner Familie. Mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit nimmt der Kreis Oberhausen/Bottrop Abschied. Wir werden sein Andenken stets in ehrenvoller Erinnerung halten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußball-Verbandes Niederrhein zum Tod von Franz-Josef Grawe.