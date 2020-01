„Das war das beste Finale jemals“, fand Buschhausens Genia Milchin. Das entschädigte dann auch für sein verhältnismäßig frühes Ausscheiden in der Runde der besten 32 bei der Clickball-Weltmeisterschaft in London. „Ich wäre gerne weiter gekommen, habe aber einfach zu viele Fehler gemacht. Das Wochenende war trotzdem gut.“

In der Gruppenphase gewann er bei seiner fünften Teilnahme im altehrwürdigen „Ally Pally“ souverän gegen den Rumänen Lucian Filimon, verlor dann allerdings gegen den Nordiren Paul McCreery. Dadurch musste der an Nummer zwei gesetzte SCB-Kapitän gegen Jan Dzida (Tschechien) noch einmal in die Extrarunde. „Das war aber am Ende nicht schlimm“, erklärt er. „Sonst hätte ich gegen einen Russen spielen müssen, der mir eigentlich überhaupt nicht liegt.“

Lange: „Zum Glück saß ich oben und nicht in der Coachingbox“

Stattdessen ging es anschließend gegen die Chinesin Chen Jie. „Gegen sie habe ich eigentlich eine gute Bilanz“, erklärt der Zwölfer. Auch sein Teamchef beim Tischtennis-Drittligisten aus Buschhausen, Michael Lange, ließ sich die Veranstaltung nicht entgehen. „Zum Glück saß ich aber oben und nicht in der Coachingbox. Genia war um Lichtjahre besser.“

Im ersten Satz führte Milchin mit 10:2, unterlag mit 11:15. Im zweiten Satz bei 11:14 mit dem Rücken zur Wand, drehte er noch auf 15:14 zum Ausgleich. Im dritten Satz lief dann beim 9:15 deutlich zu wenig zusammen. „Ich hätte gewinnen müssen“, ärgerte sich der eigentlich top vorbereitete Milchin. Lange hatte sich das potenziell folgende Duell gegen Alexander Flemming sehr gefreut. „Der lacht sich heute Nacht in den Schlaf.“

Denn Flemming gewann gegen Chien, im Viertelfinale gegen „Aushilfszwölfer“ Maxim Schmyrev sowie im Halbfinale gegen Gavin Rumgay. Erst im Endspiel um die Weltmeisterschaft gegen Andrew Baggaley war Schluss. Der Brite sicherte sich in einem packenden Fünf-Satz-Finale zum vierten Mal den Titel und ist damit nun Rekordsieger.