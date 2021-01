Generalprobe missglückt: RWO verliert 1:4 beim SV Lippstadt

Enttäuschte Gesichter: RWO verlor im Test mit 1:4 in Lippstadt.

Oberhausen Im einzigen Testspiel der Wintervorbereitung setzte es für Rot-Weiß Oberhausen eine 1:4-Pleite beim Ligakonkurrent SV Lippstadt.

Mit 1:4 (0:3) verlor Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen sein Testspiel beim Ligakonkurrenten SV Lippstadt. Auf dem Nebenplatz der Liebelt-Arena (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) hatten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit ergebnistechnisch für klare Verhältnisse gesorgt, ehe im zweiten Durchgang Shaibou Oubeyapwa zwischenzeitlich das 1:3 gelang. Marvin Mika besorgte für die Lippstädter mit seinem Treffer kurz vor Abpfiff den Endstand. Somit haben die Kleeblätter mit Blick auf den Rückrundenstart am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck im Stadion Niederrhein noch einiges an Arbeit vor sich.

RWO-Trainer Mike Terranova musste in Lippstadt neben den Langzeitverletzten Mark Depta und Pablo Overfeld (beide Reha), auch auf Maik Odenthal (muskuläre Probleme), Sven Kreyer (Schmerzen an der Ferse) und Tim Stappmann (Schambeinentzündung) verzichten. Jener Stappmann hatte übrigens im Hinrunden-Duell beider Teams den Treffer zum 1:1-Endstand per Kopf erzielt.

Abseitstreffer durch Neuzugang Bulut

In der Startelf der Kleeblätter nahm somit Leander Goralski den Platz von Stappmann in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Tanju Öztürk ein. Vor der Viererkette mit Nils Winter auf rechts und Pierre Fassnacht auf links bildeten Kapitän Jerome Propheter und Bastian Müller das zentrale Mittelfeld. Für Kreyer stürmte derweil Raphael Steinmetz in vorderster Front, während auf der linken Offensivseite Neuzugang Hüseyin Bulut, der kurz vor dem Jahreswechsel vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte verpflichtet wurde, sein Debüt im RWO-Dress feierte.

Dabei stand Bulut gleich im Mittelpunkt, als er zwar nach Flanke von Tugrul Erat den Ball im Gehäuse der Gastgeber versenkte, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied (16.). Kurze Zeit später scheiterte Propheter mit seinem Freistoß aus 25 Metern am aufmerksamen Lippstadt-Keeper Christopher Balkenhoff (19.). Geschlagen geben musste sich auf der anderen Seite RWO-Schlussmann Robin Benz, der beim Kopfballtreffer von Jan Lukas Liehr zum 1:0 ohne Abwehrchance blieb (23.).

RWO verliert den Überblick

Die Hausherren jetzt mit neuem Selbstvertrauen und in Minute 33 mit dem zweiten Streich: Nach Standard von Anton Heinz war es Victor Maier, der ebenfalls per Kopf auf 2:0 stellte. Vier Zeigerumdrehungen später besorgte dann Heinz selbst das 3:0 für die Elf von Coach Felix Bechtold. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Bulut mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am Querbalken (39.).

Nach dem Seitenwechsel war es Offensivkraft Shaibou Oubeyapwa, der mit dem 1:3 die Rot-Weißen wieder zurück ins Spiel brachte (52.). Doch sowohl Nils Winter (65.), als auch Shun Terada (67.) ließen ihre Chancen auf ein mögliches 2:3 und neue Spannung liegen. Kurz vor Ende setzte dann Lippstadts Marvin Mika mit dem 4:1 den Schlusspunkt (84.).

So hat RWO gespielt

RWO: Benz (46. Heekeren); Winter, Goralski (70. Wellers), Öztürk, Fassnacht (64. Bachmann) - Propheter, Müller (46. Lenges) – Oubeyapwa (77. Cakmak), Erat, Bulut (46. Terada) – Steinmetz (64. Scheelen).

Tore: 1:0 Liehr (23.), 2:0 Maier (33.), 3:0 Heinz (39.). 3:1 Oubeyapwa (52.), 4:1 Mika (84.).