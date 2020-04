Fußball und Corona Fußball: Mitte Mai soll am Niederrhein entschieden werden

Oberhausen. Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Fußball bundesweit. Kommt es zum Saisonabbruch? Der FVN will Mitte Mai eine Entscheidung fällen.

In den vergangenen Tagen glühten beim FVN die Leitungen bei diversen Videokonferenzen. FVN-Präsident Peter Frymuth und der Verbandsfußballausschussvorsitzende Wolfgang Jades Fragen beantworteten Fragen, die den Amateurvereinen im Zuge der Corona-Krise unter den Nägeln brennen. „Die sechs bisher durchgeführten Konferenzen mit insgesamt fast 150 Mannschaften verliefen sehr konstruktiv und harmonisch“, so das Fazit von Frymuth. Dabei wurde klar: Ein Großteil der Vereine am Niederrhein wünscht sich einen Abbruch der laufenden Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie kann niemand abschätzen, wann wieder gespielt werden kann.

„Ganz wesentlich ist nun auch die Frage, wie die Vereine in unseren Kreisen die Situation bewerten“, sagt Peter Frymuth, der für diese Woche weitere Videokonferenzen mit den Frauen-Teams aus Niederrheinliga, Landesligen und Bezirksligen sowie mit den Futsal-Mannschaft durchführen wird. „Parallel arbeiten die 13 Fußballkreise daran, Konferenzen mit den Vereinen auf Kreisebene zu organisieren, deren Meinung eine wichtige Grundlage für unser Handeln ist“, so Frymuth weiter.

Eine Entscheidung soll Mitte Mai fallen

Erst wenn ein Meinungsbild aller Vereine eingeholt wurde, wird eine weitere Beratung erfolgen. Im Falle, wenn die Vereine sich für einen Saisonabbruch entscheiden würden, hieße dies: „Wenn es dazu kommen sollte, müsste sich zuerst der Beirat des FVN auf einen Saisonabbruch verständigen. Diese Entscheidung muss dann von einem außerordentlichen Verbandstag, also dem höchsten Gremium des Verbandes, bestätigt werden. So ist der derzeitige Stand.“

Eine Entscheidung soll dann Mitte Mai fallen. Frymuth: Ich kann absolut verstehen, dass sich unsere Vereine so schnell wie möglich Klarheit wünschen. Aber wir müssen und werden weiterhin sehr sorgsam die Vereine einbinden mit dem Ziel, zirka Mitte Mai eine Entscheidung herbeizuführen.“