Für NB Oberhausen ist der Klassenerhalt zum Greifen nah

Regionalliga, Damen evo NB Oberhausen – DJK Frankenberg 80:48 (38:28): Ein wichtiger Sieg für die New Baskets, die mit dem klaren Ergebnis im Heimspiel nicht nur den direkten Vergleich gegen die bis zu diesem Spieltag punktgleichen Gäste für sich entschieden, sondern auch den Abstand zu Schlusslicht Barmen aufrecht erhalten. Die fuhren am Wochenende schließlich ihren ersten Saisonsieg über die Herner Reserve ein.

Die Gäste traten ihre weite Anreise aus Aachen arg ersatzgeschwächt an. Mit nur sechs Spielerinnen, darunter Ex-New Baskets Cathy Kammann hielten sie gegen NBO dennoch im ersten Viertel noch gut mit. NBO startete mit Renée Höfels, Hannah Tüchthüsen, Amelie Werner, Luisa Bräuer und Sarah Zierhut und kam nicht so recht in Tritt. Frankenberg ging mit 10:4 in Front, ehe Ralf Weßlowski mit seiner Auszeit das erste Mal justierte. Doch erneut konterten die Gäste mit einem Lauf und zogen auf 15:9 davon. Dank eines treffsicheren Schlussspurts von Bräuer und der starken Hannah Rosenkranz drehte NBO die Partie noch vor dem ersten Viertelende und setzte diesen Lauf auch im zweiten Abschnitt (10:0) fort.

Klassenerhalt so gut wie geschafft

Frankenberg ging nun merklich die Puste aus, NBO presste zusätzlich früh und setzte den Gästen in der zweiten Halbzeit dann endgültig zu.

Offensiv nutzten sie den Platz, um den Ball gut zu bewegen und freie Würfe zu generieren. Die fielen zwar nicht immer hochprozentig durch die Reuse, doch weil sie am offensiven Brett gut arbeiteten, dominierten sie die letzten 20 Minuten problemlos. Der Klassenerhalt ist damit nun auch rechnerisch beinahe sicher. Ein eigener Sieg oder eine Niederlage von Barmen wäre die endgültige Entscheidung. Beide Teams spielen in zwei Wochen gegeneinander.

NBO: Höfels (9), Zierhut (18), Werner (7), Tüchthüsen, Bräuer (10); Schneider (2), Doczyck (8), Rosenkranz (16), Anderheide (4), Wilden (6).