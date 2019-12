Oberhausen. Die Handball-Stadtmeisterschaften der weiterführenden Schulen sind abgeschlossen. Das FvS dominierte klar.

Freiherr-Mädchen stehen bereits im Bezirksfinale

Bei den Handball-Stadtmeisterschaften der weiterführenden Schulen wurden die Sieger der Mädchen- und Jungenwettbewerbe des Schuljahres 2019/2020 ausgespielt. Die Schüler zeigten bei den vom Ausschuss Schulsport (AfS) ausgerichteten Finalrunden in der Halle Biefang großes Engagement. Zudem stellte AfS-Handball-Fachleiter Alfred Brandt fest: „In diesem Jahr ist die Anzahl der Teilnehmer wieder angestiegen. Es wurden 15 Schulmannschaften gemeldet, im Vorjahr waren es zwölf.“

Die sieben Titel wurden von den drei Schulen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (vier Titel), Heinrich-Böll-Gesamtschule (zwei) und Sophie-Scholl-Gymnasium (einer) gewonnen.

In der WK IV der Jungen (Jahrgänge 2007 - 10) spielten drei Teams in Turnierform den Meister aus. Am Ende setzte sich mit zwei Siegen die Heinrich-Böll-Gesamtschule durch. Die Talente von Sportlehrer Andreas Mielke bezwangen mit zwei starken Mannschaftsleistungen die Friedrich-Ebert-Realschule (12:4) und das Sophie-Scholl-Gymnasium (10:6). Scholl-Sportlehrer Timo Gauselmann freute sich über den Vize-Titel, der mit dem 14:11 gegen Ebert eingefahren wurde.

Friedrich-Ebert auf Rang zwei

Der Jungenwettbewerb der Jahrgänge 2005 - 08 (WK III) wurde ebenfalls in einer Dreierrunde Jeder gegen Jeden ausgetragen. Mit zwei deutlichen Siegen gegen das Bertha-von-Suttner-Gymnasium (14:3) und die Ebert (17:4) dominierte FvS. Durch das 18:9 gegen Bertha sicherte sich Ebert um Peter Huntenburg Rang zwei.

Sieger in der WK I (2001 - 04) wurde das FvS ebenso kampflos wie Böll in der WK II (2003 - 06).

Bei den Titelkämpfen der Mädchen wurden nur zwei Endspiele in den WK IV und WK II ausgetragen. Bei den Jüngsten sicherte sich Sophie durch ein 43:2 gegen Ebert den Titel. Auf hohem spielerischen und kämpferischen Niveau stand das Finale um den WK II-Titel zwischen FvS und Sophie. Mit 26:23 sicherte sich das FvS mit den Coaches Tugba Alaca und Maximilian Guhlke den vierten Titel.

Keine Meldungen in der WK I

Während in der WK III FvS kampflos siegte, wurden dem AfS im Mädchenwettbewerb WK I keine Teams gemeldet.

Alle Finalteams erhielten von Alfred Brandt und Jan Nahrstedt vom AfS die Stadtmeister-T-Shirts der Sparkasse Oberhausen und die Ehrenurkunden. Bernadette Rogotzki vom HSC Osterfeld sorgte einmal mehr mit ihrem Cateringstand für einen stimmungsvollen Rahmen der Veranstaltung.

Organisator Alfred Brandt bilanzierte abschließend: „Das Spielniveau war in den einzelnen Wettbewerben auch in diesem Schuljahr wieder sehr unterschiedlich. Herauszuheben ist auf jeden Fall das hochklassige Finale der Mädchen in der WK II“.

Die Einschätzung des AfS-Fachleiters ließ den Erfolg der Freiherr-Mädchen auf der bereits in Duisburg durchgeführten 1. Bezirksrunde für die Mädchenwettbewerbe schon vorher ahnen. Mit einem fulminanten 36:7 gegen den Kreismeister aus Wesel (Gymnasium Voerde) qualifizierten sich die Sterkraderinnen für das Bezirksfinale in Solingen.

Die Titelträger in der WK II und WK III der Jungen vertreten die Stadt Oberhausen bei der ersten Bezirksrunde gegen die Titelträger aus Duisburg und dem Kreis Wesel am 14. Januar in Duisburg.