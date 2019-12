Oberhausen. Das Programm Sport im Park war in diesem Jahr eine Erfolgsgeschichte. Jetzt gab es die letzte Übungsstunde für 2019.

Fitte Faszien freuen sich mit Schwung auf die Feiertage

Gesellig war’s mal wieder und auch das Wetter hatte es mit Sabine Grajewski, Geschäftsführerin des Stadtsportbundes, und Trainerin Silvia Schramm sowie knapp 20 Teilnehmern gut gemeint. „Zu gut“, lacht Sabine Grajewski, „so richtig winterlich war das nicht.“ Und ins Schwitzen kamen sie bei Musik und Anfeuerung von der beliebten Faszientrainerin so oder so. Der vierte Advent hat sich zu einem beliebten Treff entwickelt, erst die verspannten Muskeln aus der Vorweihnachtszeit in Schwung zu bringen, das Sportjahr 2019 gesellig Revue passieren zu lassen und im Klubhaus der Fußballer der SG Kaprys, bei einem heißen Glühwein der von Silvia Schramm verfassten und vorgetragenen Weihnachtsgeschichte zu lauschen.

Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr

„Poldi“ der Dackel war Thema und ließ durch Petra Schramm seine Eindrücke vom Weihnachtsfest schildern. Ein kleiner Ausblick auf das Sport-Im-Park-Angebot im kommenden Sommer weckt schon wieder große Vorfreude, insbesondere um die zusätzlichen Pfunde von den Feiertagen wieder los zu werden. Große Vorsätze für 2020 braucht es nicht, die Teilnehmer freuen sich schon, nicht nur auf den vierten Advent im kommenden Jahr.