Erste Heimpleite für die TVB-Damen

Oberliga, Damen

TV Biefang –

Eintracht Duisburg 13:16 (7:8)

„Wir hätten mal besser zusammen einen Glühwein trinken gehen sollen“, befand Dieter Schölwer nach der ersten Heimpleite am Samstagabend. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend und übertrafen sich im Auslassen bester Möglichkeiten. Die TVB-Damen landeten insgesamt zwölf Holztreffer und verdaddelten obendrein zehn Chancen freistehend.

„Ich habe aber auch den letzten Biss vermisst. Wir haben unser Kämpferherz nicht entdeckt“, konstatierte Biefangs Übungsleiter bedient. So stellte Schölwer ausschließlich die guten Leistungen der Torhüterinnen auf beiden Seiten heraus und gratulierte der Eintracht zum letztlich „verdienten Sieg“.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz, Hegemann (2/2), F. Spaan (1), Steinzen (1), Schlinkert, A. Rosenke (2), P. Roesner (3), A. Häßler, Schirra (1), Wilms (1), L. Döller (2), Sprick.





Verbandsliga, Herren

TSV Kaldenkirchen –

HSG RW O TV 30:22 (15:10)

In Nettetal fanden die Rot-Weißen zunächst gut in die Partie. Die Jungs von Krzysztof Szargiej erzielten nach sieben Minuten die 4:2-Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die strukturierten Gastgeber immer mehr Herr des Geschehens. Das lag womöglich auch daran, weil mit Tobis Schindler und Dennis Kerger zwei wichtige Abwehrstrategen fehlten. Die Vorentscheidung fiel relativ zeitig nach Wiederanpfiff, als Kaldenkirchen auf 20:13 davon zog. Die Oberhausener hatten dem nichts entgegenzusetzen und liefen der Musik bis zum Ende nur noch hinterher. „Von unserer Seite war das mehr ein Freundschaftsspiel. Wir sind in der Deckung ohne jegliche Aggressivität zu Werke gegangen“, wusste Szargiej genau, wo der Hund begraben lag.

HSG: Klein, Baumbach, Vöpel; P. Kerger (3/2), Brandscheid, Wagner, Janduda (2), Krämer (2), F. Hanenberg (4), Heitzer (2), Ostroga (2), M. Jany (1), Jankowski (6/2).

Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

TV Ratingen 21:26 (10:13)

Das Tabellenschlusslicht erwischte einen klasse Start. Die Mannschaft von Sebastian Köster agierte vom Anpfiff weg mit hohem Tempo und einer schon nicht mehr gekannten Zielstrebigkeit im Abschluss. Nach einer Viertelstunde lagen die TVB-Damen aussichtsreich mit 10:6 vorne. „Dass wir das nicht über die kompletten 60 Minuten durchstehen würden, war mir relativ schnell klar. Aber die Mädels haben sich bis zum Schluss tapfer gewehrt“, attestierte der Coach seinem Team großen Einsatz. Die Gastgeberinnen steckten trotz eines permanenten und zwischenzeitlichen größeren Rückstands im zweiten Abschnitt nie auf, konnten Ratingen aber nicht mehr in die Bredouille bringen.

TVB: C. Winstermann, A. Plaga (1); L. Pauly (2), Prchala, Kottkamp (2), Ihlo, J. Winstermann (1), Klaude (4/3), Baum (1), Konopek (4), Gehrke (3), Krause (3).





Landesliga, Herren

TV Biefang –

TV Issum 23:27 (9:13)

Da war definitiv mehr drin. „Wir spielen eine klasse zweite Halbzeit und verlieren das Ding am Ende extrem unglücklich“, war Christian Hoffmeister nach dem Abpfiff enttäuscht. Dem TVB-Linienchef war aber auch nicht entgangen, dass seine Schützlinge in den ersten 30 Minuten keine gute Partie abgeliefert hatten. Den Hausherren unterliefen etliche technische Fehler. Der Rückstand zur Pause war nur folgerichtig. Doch die Biefanger holten zu Beginn von Durchgang zwei Tor um Tor auf und lieferten Issum einen offenen Schlagabtausch. „Leider verwerfen wir in der entscheidenden Phase einen Siebenmeter und geraten zudem noch in doppelte Unterzahl. Das ist bitter“, schloss „Hoffi“.

TVB: Kleinelsen, Braam; D. Rosin (10/4), Neugebauer (1), P. Neumann (3), Bongers, Gehrke (1), F. Klein (1), L. Westerkamp (5), D. Benninghoff (1/1), I. Regolin (1).