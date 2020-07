Endlich wieder Wettkampfpraxis für Oberhausener Jan Ruhrmann

Oberhausen. Der Oberhausener Zehnkämpfer Jan Ruhrmann ging beim Deichmeeting im Rhein-Wied-Stadion an den Start. Am Ende gewann er die Bronze-Medaille.

Völlig ausgebremst durch den Ausbruch der Corona-Pandemie waren auch die Leichtathleten. Wochenlange Sperrungen der Stadien und Trainingshallen mussten mit ideenreichen und improvisierten Trainingseinheiten im Home Office und im Wald überbrückt werden, um das Leistungsniveau irgendwie zu halten. Umso erfreuter war die Zehnkampf-Elite Deutschlands, von der Leichtathletik Gemeinschaft Rhein-Wied zum traditionellen Deichmeeting ins Rhein-Wied-Stadion in die Pfalz eingeladen worden zu sein.

Trotz des begrenztem Teilnehmerfeldes und nur 250 zugelassene Zuschauer freute sich auch der Oberhausener Zehnkämpfer Jan Ruhrmann, der das Trikot von LAV Bayer Uerdingen/Dormagen trägt, gegen namhafte Konkurrenten wie Kai Kazmirek (WM-Dritter 2017), Tim Nowak (WM-Zehnter 2019), Matthias Brugger (Teilnahme Europameisterschaft 2018) und Andreas Bechmann (Teilnahme Hallen-EM 2020) anzutreten.

Vierkampf als erster Saisontest

Ausgetragen wurde ein Vierkampf mit den Disziplinen 110-Meter-Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung und 300-Meter-Sprint. Für die meisten Sportler war dieser Wettkampf der erste „richtige“ in dieser Corona-Saison und eine wichtige Standortbestimmung für die anstehenden Deutschen Meisterschaften im Zehnkampf.

Ruhrmann bewies, dass es an seiner Motivation im Training in Corona-Zeiten nicht gemangelt hatte. Er verbuchte am Ende des Tages mit 3098 Punkten hinter Kai Kazmirek vom der LG Rhein Wied (3393) und Mathias Brugger vom SSV Ulm 1846 (3312) den Bronzeplatz. Den dritten Platz erkämpft zu haben, war für Ruhrmann umso erfreulicher, als Hürde und Stab nicht gerade seine Paradedisziplinen sind.

Im Diskuswurf den Disziplinensieg errungen

Seinem Trainer Dirk Zorn konnte Ruhrmann folgende Ergebnisse im Überblick mitteilen: 110 Meter Hürden in 15,60 Sekunden (persönliche Bestleistung); Diskus: 46,43m; Stab: 4,30m; 300 Meter in 35,97 Sekunden. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass es Ruhrmann zur Freude seines ihn an diesem Tag als Trainer betreuenden Vaters gelang, im Diskuswurf den Disziplinensieg zu erringen. In den übrigen Disziplinen dominierte Kazmirek.

Durch den insgesamt positiven Start in diese besondere Leichtathletik-Saison schaut Ruhrmann konzentriert auf den Saisonhöhepunkt, den am 21. August steigenden DM-Mehrkampf in Vatterstetten.