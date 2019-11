Ein „Defi“ für die SG Osterfeld

Ein Hauch von Fußball-Bundesliga kam beim Besuch von Peter Neururer im Vereinsheim der SG Osterfeld auf. Nein, dem Klubpräsidenten David Kocik war mit dem Erscheinen des Fußballtrainers an der Wittekindstraße kein spektakulärer Transfercoup gelungen. Der 64-Jährige überreichte der SGO im Auftrag der Björn-Steiger-Stiftung einen Laien-Defibrillator, um bei einem plötzlichen Herzstillstand auf dem Vereinsgelände gut gerüstet zu sein.

Dabei berichtete der zuletzt bei der SG Wattenscheid als Sportlicher Leiter tätige Neururer von jenem Tag, als er selbst nur knapp dem Tod von der Schippe sprang.

Dem Tod von der Schippe gesprungen

„Ich bin einer der wenigen Menschen, die von sich behaupten können, tot gewesen zu sein“, spricht Peter Neururer offen über seinen Herzinfarkt im Juli 2012. Beim Golfen in Gelsenkirchen war das „Kind des Ruhrgebiets“ plötzlich an Loch Nummer 17 zusammengebrochen.

„Ich war als Bundesliga-Trainer täglich unter ärztlicher Betreuung und hatte die besten Werte. Mit so einer Situation hätte ich nie gerechnet.“

Dabei hatte Neururer Glück im Unglück. Unter seinen Golfpartnern befand sich ein ausgebildeter Rettungssanitäter, der ihn wiederbelebte. Vier Tage wurde er ins künstliche Koma versetzt, bevor er ins Leben zurückgeholt wurde. Warum er damals überlebte, dafür hat er neben der schnellen Hilfe eine ganz einfache Erklärung. Wenn auch mit einem Augenzwinkern. „Irgendwelche Leute haben noch Geld von mir zu erwarten, die wollten mich noch nicht gehen lassen.“

Seit April ist Neururer als Botschafter der Björn-Steiger-Stiftung unterwegs, die mit dem Projekt „Herzsicher“ für die Massenverbreitung von Laien-Defibrillatoren sorgen will. „In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 100.000 Menschen unvermittelt am Herztod. Schnelle Hilfe in den ersten Minuten kann das Überleben eines Betroffenen sichern“, sagt Pressesprecher Tobias Langenbach.

Ein Herzinfarkt auf dem Fußballplatz

Aber auch wegen eines konkreten Ereignisses hatte sich die SG Osterfeld um den Defi beworben, wie Kocik berichtet. „Es gab vor einem Jahr einen Todesfall wegen eines Herzinfarkts auf unserem Fußballplatz. Solche Situationen bringen einen zum Umdenken und Handeln.“ Der Defibrillator würde nun ein sicheres Gefühl geben, auch wenn der Verein natürlich hofft, dass dieser niemals zum Einsatz kommen muss.

Auch Oberbürgermeister Daniel Schranz machte deutlich, dass Herzkreislauferkrankungen ein großes Thema im Ruhrgebiet sind, weshalb entsprechende Versorgungslücken auch in der letzten Stadtratssitzung diskutiert wurden. Dass so ein Defibrillator Leben retten kann, wusste auch Hans-Bernd Reuschenbach (Bereichsleiter Sport) zu bestätigen. Bei seinem Stammverein, der Arminia aus Klosterhardt, hatte erst vor kurzem ein Besucher beim gemeinsamen Fußballschauen eine Herzattacke erlitten. Der eingesetzte Defibrillator, der zehn Jahre ungenutzt an der Wand hing, rettete letztlich dem Mann das Leben.

So funktioniert die Herzmassage. Ein Sanitäter demonstriert es am Modell. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Bei der SG Osterfeld wird der Defibrillator direkt neben der Eingangstür des Vereinsheims platziert. „Niemand muss im Bedarfsfall Angst davor haben, dieses Gerät zu bedienen. Die Anleitung ist sehr einfach und außerdem spricht der Defi auch zu den Helfern. Viel gefährlicher ist es, nichts zu tun“, machte Neururer noch mal deutlich, wie sich die Gäste im Vereinsheim auch beim anschließenden Wiederbelebungstraining selbst ein Bild machen konnten.

Zum Abschluss bot Neururer der SG Osterfeld fürs Frühjahr einen weiteren Besuch an. Dann möchte er bei der ersten Mannschaft oder dem höchsten Jugendteam eine Trainingseinheit leiten. „Falls Interesse besteht“, fragte der langjährige Coach des VfL Bochum lieber nochmal nach.

Nicht nur mit Blick auf die im Abstiegskampf befindliche Kreisliga-A-Mannschaft nahm David Kocik das Angebot dankend gerne an.