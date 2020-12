"Durch den Sport öffnen sich immer wieder neue Türen"

Oberhausen Nach drei Jahren treffen sich Boxer Abass Baraou sowie die Leichtathleten Joshua Abuaku (per Videoschalte) und Tom Malutedi wieder.

Drei Jahre ist es her, dass sich die drei Oberhausener Topathleten Joshua Abuaku, Abass Baraou und Tom Malutedi zusammen fanden. In dieser Zeitspanne haben sich die drei in dieser Konstellation nicht mehr getroffen, dafür sind ihre Terminkalender zu voll und Berlin, Frankfurt und Leverkusen zu weit voneinander entfernt. Abuaku läuft die 400 Meter Hürden national vorne mit, Baraou ist mittlerweile Profi-Boxer und Malutedi macht neben dem 100 Meter Sprint der Paras noch eine Menge mehr. Mit einem gemeinsamen Treffen klappt es auch diesmal nicht ganz, Abuaku ist, um die Familie zu schützen – wie könnte es im Home-Office-Jahr schlechthin anders sein – digital zugeschaltet. Im Barbershop-Gespräch vor drei Jahren waren sie am Start ihrer Karrieren.

Was ist seitdem passiert?

Malutedi: Nach der WM 2017 habe ich mich 2018 verletzt und hatte beinahe das gesamte Jahr Reha. 2019 kam ich gut rein, bin im Hochsprung gleich die Norm gesprungen, aber kurz vor dem Abflug hat mir wieder die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr habe ich meinen Horizont dann noch einmal mehr erweitert. Hochsprung war eine coole Herausforderung, aber aktuell trainiere ich Speerwurf und da kommt mir die Muskulatur im Oberkörper noch vom Boxen zugute.

Abuaku: 2018 war mein erstes Jahr in Frankfurt und das war schon eine große Umstellung. Sportlich war ich mit mir nicht ganz zufrieden, das war 2019 schon deutlich besser. Da haben mir nur ein paar Plätze für die Weltmeisterschaft gefehlt. Einen großen Schritt habe ich dennoch gemacht und bin unter 50 Sekunden gelaufen. Der Schritt nach Frankfurt hat sich daher auf jeden Fall gelohnt und eigentlich wollte ich 2020 anknüpfen, mit Olympia als großem Ziel. Ab März habe ich zwar weiter trainiert, aber es war schon eine Art Brückenjahr und ich hoffe auf das kommende Jahr.

Baraou: Es ist erst einmal schön zu sehen, dass wir alle drei dranbleiben. Meine Profikarriere ging sehr steil los, dann kam die erste Hängephase mit der Verletzung meines Trainer, nach der wir dann auch die Zusammenarbeit beendet haben. Jetzt verlegt sich bei mir alles mehr in Richtung London. Mit einem neuen Trainer kommt nun für mich der nächste Schritt. Boxen ist in London einfach ein Stückchen mehr zuhause als in Deutschland. Was meine Ziele angeht, bin ich weiter auf einem guten Weg.

Internationale Ebene fast erreicht

Baraou hatte schließlich einen Boxkampf in der O2-Arena in London, Malutedi war schon 2017 bei seinem WM Gold ebenfalls in London aktiv, Abuaku bei der Universiade in Neapel. Alle drei durften sich auf internationalen Bühnen präsentieren, wie weit ist das Prädikat „Internationale Klasse“ denn noch entfernt?

Baraou: Ich habe international auf mich aufmerksam gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass ich schon dazu gehöre. Ich habe ein internationales Level, aber darauf liegt nicht mein Fokus. Ich will mich verbessern und dann denke ich schon, dass ich bald ein paar Ansagen machen werde.

Malutedi: Wie Abass gerade schon gesagt hat, wir machen das Beste aus der Situation und motivieren uns in gewisser Weise gegenseitig. Wenn ich sehe, wie die beiden ackern, dann steigert das auch meine Ziele. Ansonsten halte ich es wie Abass und will auch demnächst ein paar Ansagen verteilen, Speerwurf habe ich scheinbar einfach im Urin [lacht]. Das große Ziel ist Tokio, olympische Spiele, ausverkauftes Stadion.

Abuaku: Tokio ist für mich natürlich auch das große Ziel. Ich bin nicht ganz oben in der Weltspitze, das weiß ich. Was aktuell dort abgeht, ist wahnsinnig. Ich sehe mich aber knapp dahinter und habe das große Ziel. Jeder Leichtathlet will nach Olympia und da will ich dann mindestens ins Halbfinale. Ab da ist alles möglich.

Baraou: Ich will übrigens in der König-Pilsener-Arena boxen – auch ausverkauft. Jeder soll es sehen.

Malutedi: Den Traum habe ich auch. Abass boxt und wir Oberhausener stehen alle und machen Lärm für einen Kerl, mit dem ich aufgewachsen bin.

Durch die Krise kommen

Die Corona-Pandemie hat auch vor dem Sport nicht halt gemacht. Kaum Veranstaltungen fanden statt. Wie ackert ihr euch durch die Krise?

Baraou: Ackern ist für mich nicht das richtige Wort. Es geht bei mir eher darum, eine Routine zu bekommen. Darum, die bestmögliche Routine in mein Umfeld und meinen Ablauf zu bekommen. Die große Kunst, das Mittelmaß zu finden.

Malutedi: Für mich passt das Wort ackern, denn für mich steckt in diesem Wort auch der „Tunnelblick“. Den Kopf nach unten gerichtet, bis zu dem Punkt, wo ich feststelle, dass bei mir gerade alles klappt, dann kurz hoch gucken und links und rechts schauen ob bei den Jungs auch alles gut ist und dann geht’s eben weiter. Ein Ziel erreichen, umschauen und weiter machen.

Abuaku: Im Endeffekt ist bei uns gerade die wichtigste Phase für die Wettkämpfe im Sommer. Niemand interessiert sich für deine Ergebnisse im Winter und daher müssen wir jetzt ackern und trainieren, um im Sommer gut drauf zu sein und uns durch die harte Zeit zu kämpfen.

Leben als Profi-Sportler

Der Fokus liegt ganz klar auf dem Sport, alle drei haben sich in erster Linie für den Sport entschieden. Wie fühlt sich das Leben als Sportler an?

Abuaku: Ich studiere im letzten Semester und sehe mich eher zu 90 Prozent als Sportler und zehn Prozent als Student. Mein Fokus liegt klar auf dem Sport. Es muss natürlich auch etwas nach dem Sport kommen. Aber aktuell kann ich noch nicht genau sagen, was es dann werden soll.

Malutedi: Ich studiere auch noch Physiotherapie, aber auch für mich ist der Sport sehr professionell. Ich richte meinen Tag nach dem Sport aus: Vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht geglaubt, dass ich das überhaupt kann.

Baraou: Bei mir sind viele Veranstaltungen ausgefallen, zwei Mal durfte ich immerhin boxen. Ich glaube schon, dass Corona uns gezeigt hat, dass es neben dem Sport noch andere Sachen gibt. Man sollte aus seiner Zeit das Bestmögliche machen. Tom spielt ja nebenbei auch Klavier und wollte mit Gitarre anfangen.

Malutedi: Und meinen Balkon habe ich fertig, ich bin auch Heimwerker geworden.

Baraou: Toms Begeisterung steckt an, ich habe jetzt auch mit Klavier spielen angefangen. Die Noten sind auf jeden Fall erst einmal wie eine neue Sprache [lacht].

Malutedi: Für uns alle war das Jahr so eine Transitzone. Man konnte schauen: Wo stehe ich, wo will ich hin und kann diese Ruhephase auch nutzen um den Kopf frei zu bekommen. Man kann natürlich sich auch hinstellen und sagen, wie blöd das Jahr für uns gelaufen ist. Aber mit Jammern kommt man ja auch nicht voran.

Abuaku: Durch Sport öffnen sich immer neue Türen und es tun sich immer neue Möglichkeiten auf.

Verantwortung und Vorbild

Türen öffnen sich natürlich leichter, wenn man in Fernsehen, Zeitungen oder auf Plakaten zu sehen ist. Die drei sind gestandene Sportler. Damit kommt auch eine gewisse Verantwortung und eine Vorbildfunktion.

Baraou: Eine Zeit lang habe ich mir das selber zur Last gemacht. Ich hatte ein Bild davon, was ich darstellen sollte, aber mittlerweile versuche ich einfach, nur ich zu sein und mit dem, was ich erreiche, Menschen zu erreichen. Der kleine Abass, der draußen sitzt - ich hätte mir immer so jemanden gewünscht, zu dem ich aufschauen konnte - für den will ich jetzt ein Vorbild sein und ihm klar machen: Auch wenn du aus Oberhausen kommst, kannst du es nach Berlin oder London schaffen und deine Träume erfüllen.

Abuaku: Ich sehe mich selbst nicht in der Position zu sagen, was die Leute tun sollen. Ich will nicht der große Prediger sein, sondern durch meine Leistung beim Sport und in der Uni eben ein Beispiel sein. Ich finde das cooler, wenn Leute sich das bei mir abschauen können, wenn sie wollen, aber niemandem vorzuschreiben, was er zu tun hat. Jeder hat seinen eigenen Weg.

Gegen Rassismus

Im Rahmen der Black-Lives-Matter-Bewegung kam nicht nur in den USA ein Thema in die öffentliche Diskussion, das allen dreien nicht fremd ist. Große Sportler unterstützten nicht nur in Amerika die Proteste, sondern standen selbst an vorderster Front.

Baraou: Ich finde gut, dass das so große Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ich glaube jeder von uns hat das erlebt oder erlebt das noch. Aber ich hatte auch das Gefühl, das, was in Amerika passiert ist, zwar viel bewegt hat, aber in Deutschland die Message nicht so rüber gekommen ist. Ich habe viel Rassismus erlebt und ich bin mir sicher, dass mir das einige Türen verschlossen hat. Wenn ich sehe, dass ich etwas bewegen kann, dann will ich den Weg auch mitgehen. Aber ich glaube, meine Stimme ist noch nicht groß genug. Ich arbeite lieber an meinen Möglichkeiten, jungen Menschen eine Chance zu geben. Das ist dann auch kein Schwarzen-Ding, sondern generell, einfach multikulturell.

Malutedi: Ich konnte meine Emotionen bei dem Video nicht zurückhalten, natürlich kommen Wut und Aggression hoch und die Frage, was das soll. Es hat auch mit mir etwas gemacht und ist der Grund, warum ich damals mit Sport so exzessiv angefangen habe. Da habe ich gemerkt, dass ich in der Grundschule gemobbt wurde und erst akzeptiert wurde, als ich gut Fußball gespielt habe. Das hat mir das erste Mal Türen geöffnet und mehr als Akzeptanz und Respekt – so wie alle anderen – hab ich nicht gewollt. Ich finde gut, dass die meisten Menschen auf der Welt gezeigt haben, dass das nicht in Ordnung ist.

Baraou: Was mich dann aber auch gestört hat, ist: Ich wurde in einem Interview vor einem Kampf gefragt, wie sehr meine afrikanische Seite mir beim Boxen hilft. Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr darauf abgestempelt wurde. Später hat der Journalist mich noch auf die Proteste angesprochen und ich habe das Interview abgebrochen, weil ich mich dadurch angegriffen gefühlt habe. Einen weißen Deutschen hätte er nicht danach gefragt und was soll ich dazu sagen, was nicht offensichtlich ist? Mich würde wirklich viel eher interessieren, was sagt jemand dazu, der nicht davon betroffen ist. Was er von mir wollte, war am ehesten noch, dass ich ausraste oder emotional werde.

Malutedi: Ich wurde auch im Krankenhaus vom Chefarzt gefragt, wo ich herkomme und ich würde ja nicht nach einem Deutschen aussehen.

Baraou: Ich verstehe ja auch nicht, warum nicht akzeptiert werden kann, dass wir beide nebeneinander in der Nationalmannschaft spielen können.

Abuaku: Ich glaube, das ist in Deutschland auch ein Problem, dass alles unterbewusst passiert. Vielleicht akzeptieren sie, dass du als Dunkelhäutiger in der Nationalmannschaft spielst, „aber so richtig deutsch ist er ja nicht“, ohne dass da wirklich Hass mitspielt. Dabei ist es doch egal, er ist ja wegen seiner Leistung da. Den Schritt muss Deutschland auf jeden Fall noch gehen.

Baraou: Bei einem deutsch-deutschen-Duell schreiben sie in den Kommentaren Dinge wie: „Wie deutsch, der eine kommt aus Ecuador und der andere aus Togo“. Aber ich habe für meine Heimat Deutschland Erfolge gefeiert. Wir müssen doch miteinander sprechen und wenn jemand etwas zu dem Thema wissen will, erzähle ich auch gerne. Ich habe auch Interesse an den Leuten um mich herum, egal woher sie kommen.

Kraft für 2021 tanken

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende, doch Zeit für Melancholie und Frust gibt es nicht. Viel mehr zählt Kraft tanken zuhause mit der Familie. Weihnachten ist vorüber, das neue Jahr steht in den Startlöchern.

Baraou: Ich trainiere weiter hart und will gerne im Januar kämpfen, aber Zuhause mit meiner Mama war für mich jetzt sehr wichtig. Wir sind viel unterwegs und Momente gehen verloren. Auf Geburtstage und die Gemeinschaft zu verzichten ist hart, aber wir wissen ja, wofür wir das machen. Das ist die beste Lektion, die mir Corona gegeben hat: Gib deine Opfer für den Sport, aber du musst auch deine Zeit für die Familie opfern.

Malutedi: Seine Familie wiederzusehen und abzuschalten war jetzt auch wichtig. Man hat viel Zeit und Arbeit in den Sport gesteckt, da ist es auch schön, einfach mal nur zuhause zu essen und nicht ans Telefon gehen zu müssen. Mit dem Sport geht es dann wieder los, wenn ich mich wieder bereit dazu fühle und weiter arbeiten will.

Abuaku: Diese vier Tage waren sehr gut zum Kraft tanken und zum Abschalten. Von 2020 auf 2021 wird nicht alles toll werden und es wird Corona weiterhin geben. Aber hoffentlich können mit guten Konzepten trotzdem Veranstaltungen stattfinden, bei denen wir durchstarten können.

Durch das Gespräch führte Geronimo Köllner.

Die Sportredaktion wünscht den dreien sowie allen Sportlerinnen und Sportlern, dass sich ihre Wünsche im kommenden Jahr erfüllen.