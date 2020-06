Drittes Eigengewächs: Pablo Overfeld rückt bei RWO auf

Oberhausen. Mit Pablo Overfeld rückt bereits der dritte Neuzugang aus der eigenen U19 bei RWO in den Regionalliga-Kader auf.

Aus der U19 von RWO, die die Spielzeit 2019/20 offiziell als beachtlicher Tabellenachter in der A-Junioren-Bundesliga West abgeschlossen hat, wechselt Pablo Overfeld in den Regionalliga-Kader. Damit ist er das dritte Eigengewächs im Kader des Regionalligisten.

Der 19-jährige Abwehrspieler, der seine Fußballschuhe schon in der U13 und U14 für RWO schnürte, kann auf der linken und rechten Innenverteidigerposition eingesetzt werden. Nachdem Overfeld den Verein 2015 verließ, um sich beim MSV Duisburg und dem VfL Bochum in zwei anderen Nachwuchsleistungszentren ausbilden zu lassen, kehrte er in der U17 zurück an die Lindnerstraße. In der A-Jugend-Bundesliga West kann er auf 42 Einsätze und vier Treffer zurückblicken.

„Overfeld hat die Chance verdient“

„Pablo hat sich mit seinen Leistungen in der A-Junioren-Bundesliga diese Chance verdient“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. „Ich bin mir sicher, dass er sich bei uns in die richtige Richtung weiterentwickeln wird.“

Für Overfeld ist die Beförderung in den Regionalliga-Kader nicht selbstverständliche: „Früher bin ich selbst als Fan ins Stadion gekommen. Ich habe unzählige Spiele als Zuschauer gesehen. Und jetzt bin ich selbst Teil der Mannschaft. Das ehrt mich sehr.“