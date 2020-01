Oberhausen. Die Schiedsrichter des Kreises Oberhausen/Bottrop haben beim Mastersturnier in Dormagen nur Platz zehn belegt. Trainer Jürgen Skoda enttäuscht.

Die Unparteiischen enttäuschen bei den Schiri-Masters

Titelverteidigung deutlich verpasst: Die Schiedsrichter des Kreises Oberhausen/Bottrop haben beim Mastersturnier in Dormagen in diesem Jahr nur Platz zehn belegt. Ausrichter war der Kreis Grevenbroich/Neuss, der strahlende Sieger kam am Ende aus Remscheid.

Obwohl das Team spielerisch durchaus überzeugte, vergaben die Referees zu oft gute Torchancen und zeigten sich auch in der Defensive nicht sattelfest. Gerade die Verteidigung hatte 2019 zum Titelgewinn geführt, kassierte die Mannschaft damals kein Tor aus dem Spiel heraus.

Startete das Team mit einem 2:0-Erfolg über Mönchengladbach/Viersen noch erfolgreich ins Turnier, folgten danach zwei Niederlagen. Sowohl gegen Wuppertal/Niederberg (0:1) als auch gegen Grevenbroich/Neuss (2:3) vergaben die Spieler vorne gute Chancen und ließen ihre Gegner hinten zu einfach zu Torerfolgen kommen. Besonders bitter war das Abschneiden gegen die Gastgeber, da das Team von Jürgen Skoda bis rund zwei Minuten vor Schluss noch 2:1 führte. Zwei Fehler in der Abwehr besiegelten jedoch die Niederlage.

Chance auf Viertelfinale verspielt

Glücklicherweise konnte im vierten Spiel des Tages die Auswahl aus Düsseldorf spät mit 1:0 besiegt werden, so dass noch alle Chancen auf das Viertelfinale gewahrt blieben.

Am Sonntagmorgen stand dann das abschließende Gruppenspiel gegen Duisburg/Mülheim/Dinslaken auf dem Programm. Nach umkämpften zwölf Minuten Spielzeit stand eine 0:1-Niederlage auf der Anzeigentafel. Doch das selbst bedeutete noch nicht das Aus: Bis zum Ende des letzten Vorrundenspiels hofften die hiesigen Schützlinge noch. Doch ein Unentschieden in dieser Partie bedeutete, dass es lediglich ein Spiel um Platz neun gibt. Dieses ging gegen Solingen dann auch noch mit 2:3 verloren.

„Wir müssen nun nach vorne schauen“

Trainer Skoda war enttäuscht: „Ich weiß, dass die Jungs das normalerweise können. Aber die Leistung wurde nicht abgerufen. Möglicherweise haben sie nach dem guten Start gedacht, dass es so locker weiterläuft.“

Im vergangenen Jahr habe sein junges Team mehr den Weg über den Kampf gesucht, in diesem Jahr eher die spielerische Lösung. „Wir müssen nun nach vorne schauen und unsere Lehren daraus ziehen. Dann greifen wir zu Hause neu an.“ Denn am 16. und 17. Januar 2021 ist der Kreis Oberhausen/Bottrop Ausrichter des kommenden Masters.