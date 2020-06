Die Ligen stehen fest: Damen des TC 69 müssen weit reisen

Oberhausen. Der Sterkrader Oberliga-Aufsteiger muss sich in der neuen Klasse auf weite Fahrten einstellen. TV Jahn bleibt in der Oberliga und will zulegen.

Der Westdeutsche Basketballverband hat die Ligen für die nächste Spielzeit eingeteilt.

TV Jahn Königshardt tritt in der Oberliga (siehe oben) an. Somit steht das Team von Sebastian Küppers in der kommenden Spielzeit altbekannten Teams wie Hilden 96ers, Maccabi Düsseldorf oder Solingen Sharks gegenüber.

Weiter geht es gegen SV Alte Freunde und Black Eagles, beide Düsseldorf, BG Shots Kaarst-Büttgen, Bayer 05 Uerdingen, TV Goch, BG Kamp-Lintfort II, ETB Essen II, SG Langenfeld, Mettmann-Sport und Baskets Wuppertal II.

NBO-Damen bleiben in der Regionalliga

Die Regionalliga-Damen von NB Oberhausen treffen auf DJK Frankenberg, BC Hürth, BG Bonn, Dragons Rhöndorf, BBZ Opladen II, Capitol Baskets Düsseldorf II, Duisburg West, VfL AstroStars Bochum, Herner TC II, TSV Hagen, CB Recklinghausen, TSVE Bielefeld.

In der Oberliga (Gruppe 1) treffen die Damen der Sterkrade 69ers auf Telekom Baskets Bonn, DJK Südwest Köln, RheinStars Köln, Deutzer TV, BBZ Opladen III, SG Bergische Löwen II, TG Neuss II, Basket Duisburg, TuS Hilden, Barmer TV, VfL AstroStars Bochum II.

Drei Oberhausener Teams in der Bezirksliga

In der Damen-Landesliga 3 spielt NB Oberhausen II gegen ART Düsseldorf, TV Grafenberg, Osterather TV, TG Neuss III, BG Shots Kaarst-Büttgen, Hülser SV, SV Kessel, BG Kamp-Lintfort, Basket Duisburg II, BG Duisburg West II, Mettmann-Sport II.

In der Bezirksliga-Herren 7 treffen TC Sterkrade 69 I und II und Jahn Königshardt II auf TV Wesel, TuS Rheinberg II, Duisburg West II, Basket Duisburg II, Mülheimer TG, SV Kettwig, TV Altenessen II und III, CroBaskets Essen.