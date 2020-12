David Zeisel ist der U20-Sportler des Jahres

Oberhausen Seit Jahren arbeitet Ralf Ruhrmann, Mehrkampftrainer, der SG Tackenberg schon mit David Zeisel. Das wurde jetzt vom Verband belohnt.

David Zeisel ist der Leichtathlet des Jahres 2020 in der MJU20 Im Leichtathletik-Verband Nord.

Er begann mit der Leichtathletik im Alter von sieben Jahren bei der SV 08/29 Friedrichsfeld. Seine Trainerin dort war Anja Möhle, die ihre Trainertätigkeit 2019 beendete. Danach wechselte Zeisel zur DJK SG Tackenberg, für die der Mehrkämpfer ab Januar 2020 an den Start ging.

In den Jahren zuvor entwickelte sich schon eine schöne, kleine Kooperation, in der Zeisel bei Ralf Ruhrmann, Mehrkampftrainer bei der DJK SG Tackenberg, mittrainierte. Der trainingsfleißige Athlet ist in allen Disziplinen sehr ausgeglichen, besitzt eine gute Physis und noch eine Menge Leistungsreserven in den technischen Disziplinen, sagt Ruhrmann.

Zu Hochsprung- und Speerwurftraining muss man David nicht allzu sehr motivieren. Bei Hürden- oder Stabhochsprungtraining sieht es schon mal anders aus. Ausflüge zu Dreisprungwettkämpfen lässt sich der meistens ruhige und unaufgeregte Athlet nicht nehmen.

Weitere Themen Ausdauer-Athleten auf der langen Strecke unterwegs



Die SG Tackenberg gratuliert David und seinem Trainer Ralf Ruhrmann.