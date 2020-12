Das waren noch bewegte Zeiten zu Beginn des Jahres

Oberhausen Die ersten drei Monate des Jahres 2020 waren in Oberhausen noch von sportlichen Erfolgen in vielen Bereichen gekennzeichnet.

Im Januar und Februar schien die Sportwelt in Oberhausen noch ihren gewohnten Gang zu gehen. Zwar sorgten vor allem die Ausschreitungen bei den Fußball-Stadtmeisterschaften in der Willy-Jürissen-Halle für reichlich Schlagzeilen, doch der Mitte März beginnende Lockdown wegen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie stellte den Alltag nicht nur der Profi- und Amateursportler völlig auf den Kopf. Im gesamten Stadtgebiet herrschte ein bewegungstechnischer Stillstand. Derweil begann für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen die Suche nach einem Nachfolger von Mike Terranova. Der Kleeblatt-Cheftrainer hatte im März überraschend seinen Rückzug erklärt.

Hier ist der erste Teil des großen Jahresrückblicks auf das Sportjahr 2020, die Höhepunkte von Januar bis März.

JANUAR

Auch die siebte Auflage des Handball-Neujahrsturnier des HC Sterkrade 75 ist mal wieder eine runde Sache. Vorjahressieger MTV Rheinwacht Dinslaken verteidigt seinen Titel. Allerdings setzt sich der favorisierte Regionalligist nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber der HSG Hiesfeld/Aldenrade und der HSG RW O TV durch. Die Gastgeber unterdessen verbuchen ihren allerersten Sieg überhaupt bei ihrem Turnier.

Bei den NRW-Traditionsmasters in Mülheim muss sich Titelverteidiger Rot-Weiß Oberhausen am Ende mit Platz drei begnügen. Der späten 1:2-Niederlage im Halbfinale gegen die Mülheim All Stars folgt ein 2:1 für die Kleeblätter im Neunmeterschießen gegen den FC Schalke 04. Kleines Trostpflaster: RWO-Aufstiegsheld Julian Lüttmann wird mit sechs Treffern bester Torschütze des Turniers.

Für die Tischtennis-Spieler des Drittligisten SC Buschhausen 1912 beginnt das Jahr mit einem 6:1-Sieg bei Ruhrstadt Herne, der sämtliche Abstiegssorgen der Zwölfer endgültig vertreibt. Bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften landen Michael Servaty und Tom Mykietyn (beide 1912) im Doppel auf dem dritten Platz.

Eine besondere Ehre wird Fußball-Landesligist Spvgg. Sterkrade-Nord zuteil. Peter Hermann, Triple-Sieger 2013 als Co-Trainer unter Jupp Heynckes beim FC Bayern München, leitet bei den Nordlern eine Trainingseinheit. „Das war für uns alle ein einmaliges Erlebnis, von dem wir in Zukunft sicher noch profitieren werden“, zieht Nord-Kapitän Michel Roth ein zufriedenes Fazit. Möglich gemacht hat die Aktion Bioni Living, Premium-Partner der Sportvereinigung.

Hockey-Zweitligist OTHC kann sich mit den Erfolgen gegen den Kahlenberger HTC (6:1) und den Bonner THV (4:3) über den eingetüteten Klassenerhalt freuen. Am Saison-Ende gelingt den OTHCler sogar noch der Sprung auf den Vize-Meister-Rang.

Ein trauriger Tag für Fußball-Oberhausen: Bei den Fußball-Stadtmeisterschaften in der Willy-Jürissen-Halle kommt es zum Eklat. Nach Ausschreitungen im Duell zwischen Arminia Klosterhardt und dem SC 20 Oberhausen, werden die Knappen zunächst disqualifiziert, wobei das Urteil nach langen Diskussionen wieder aufgehoben wird. SuS 21 und Arminia Lirich treten daraufhin bei den Finalpartien nicht mehr an, weshalb der SC 20 kampflos zum Sieger gekürt wird.

Während bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der Frauen Arminia Klosterhardt seiner Favoritenrolle gerecht wird, hat bei den Ü-35-Herren Sterkrade-Nord die Nase vorn. Bei den A-Junioren siegt Arminia Klosterhardt im Finale gegen Adler Osterfeld.

Nach einer Vorbereitung ohne Trainer gewinnt Abass Baraou in Eigenregie seinen Boxkampf in Hamburg, nachdem er seinen Konkurrenten Abraham Juarez in der vierten Runde auf die Bretter geschickt hat.

Fußball-Regionalligist RWO gewinnt das erste Liga-Spiel des Jahres dank einer starken Vorstellung mit 3:0 (1:0) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Vincent Stenzel, Cihan Özkara und Giuseppe Pisano zeigen sich für die Kleeblatt-Treffer verantwortlich.

Olympia-Teilnehmerin Ingrid Heuser vom AKC Oberhausen feiert ihren 80. Geburtstag. Derweil verkündet Kanu-Doppelweltmeister Lukas Reuschenbach (TC 69), dass er aus beruflichen Gründen in sein letztes Wettkampfjahr als Profi gehen wird. „Ich habe jetzt den Weg eingeschlagen, den ich gehen muss“, begründet der Oberhausener seinen Schritt.

In der RWO-Sponsorenkantine werden die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet.

FEBRUAR

Leona Michalski von Regionalligist Spvgg. Sterkrade-Nord erreicht bei der Deutschen Badminton-Meisterschaft in allen drei Disziplinen das Viertelfinale.

In einem leistungsstarken Feld platziert sich Yannick Smajlovic, Leichtathlet-Talent der DJK SG Tackenberg, mit dem neunten Platz erstmals unter den Top 10 der Altersklasse U18 bei einer deutschen Mehrkampfmeisterschaft.

Gänsehaut-Moment im Stadion Niederrhein: Beim 2:1-Sieg gegen den SV Bergisch Gladbach gelingt ausgerechnet RWO-Verteidiger Tim Hermes bei seinem Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause der späte Siegtreffer.

Derweil landet Bezirksligist SC 20 einen echten Coup für den Posten an der Seitenlinie: Hans-Günter Bruns, 2008 mit RWO in die 2. Bundesliga aufgestiegen, trainiert ab sofort die Knappen. Allerdings wird das Engagement der Gladbach-Legende nicht von Dauer sein. Bereits Mitte Juni ist wieder Schluss.

Mit dem dritten Platz am letzten Landesliga-Spieltag sichert sich die erste Mannschaft der RBSG-Königshardt nicht nur den Landesmeistertitel, sondern auch das Ticket für die Deutsche Kegel-Meisterschaft.

Bei der U19-West-Futsalmeisterschaft in Duisburg landen die A-Junioren von Arminia Klosterhardt von Trainer Timo Kleer auf dem fünften Platz.

Trotz großem Kampf steigen die Schwimm-Herren der SG Oberhausen nach zwei Jahren aus der zweiten Bundesliga in die Oberliga ab. Auch die erste Mannschaft der Holtener Bogensportler muss nach nur einem Jahr den Abstieg aus der Bundesliga antreten.

Nach den Ausschreitungen bei den Fußball-Stadtmeisterschaften in der Willy-Jürissen-Halle werden die Strafen verkündet: Neben Sperren für einzelne Spieler (die später allerdings wieder ausgesetzt werden) werden die Vereine SC 20 und Arminia Klosterhardt zu Geldstrafen verurteilt. Zudem wird den Knappen der Stadtmeister-Titel aberkannt.

MÄRZ

Erstmals finden in der neuen Traglufthalle des TC Babcock die Hallen-Tennis-Stadtmeisterschaften statt. Während bei den Herren A Jan Mirau (TK 78) ganz oben auf dem Siegertreppchen landet, sichert sich bei den Damen Elisia Fendrich (OTHC) den Titel.

Die U13- und U15-Kinder des Judo-Teams Holten erreichen bei ihrem eigenen Turnier, dem Holten-Cup, einem der größten Bezirkswanderpokal-Turniere in dieser Altersklasse in NRW, den dritten Platz in der Mannschaftswertung.

Eine Blamage gibt es derweil für RWO im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Mit 1:2 verliert die Terranova-Elf überraschend beim Oberligisten 1. FC Bocholt und scheidet aus dem Wettbewerb aus.

NBO bleibt Basketball-Drittligist: Trotz der 65:72-Niederlage gegen TSVE Bielefeld machen die New Baskets den Klassenerhalt fix. Bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende feiern die Hockey-Damen des OTHC den Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga.

Bei einem internationalen Jockey-Wettbewerb für Amazonen in Madrid belegt die Rennreiterin Rebecca Danz aus Alstaden einen starken zweiten Platz. Ebenfalls die Silbermedaille sichern sich die Sitzballer des Behindertensport Oberhausen (BSO) bei den Landesmeisterschaften.

Der neue Bezirksjugend-Einzelmeister U12 des Schachbezirks Emscher-Lippe kommt aus den Reihen der Schwarzen Dame Osterfeld: Rouven Brans ist beim Turnier bei Sterkrade-Nord einfach nicht zu schlagen.

Wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie kommt das sportliche Leben in Oberhausen für mehrere Wochen zum Erliegen. Alle geplanten Wettkämpfe werden abgesagt, der Trainingsbetrieb wird komplett eingestellt, alle städtischen Sportanlagen (Sportplätze, Hallen, Schwimmbäder) werden bis zum 19. April geschlossen. Die aktiven Sportler der Stadt, egal welcher Sportart sie nachgehen, zeigen für die Maßnahmen Verständnis, denn: „Die Gesundheit steht über allem. Denn diese Situation betrifft uns alle.“

Mike Terranova beendet auf eigenen Wunsch zum Saisonende seine Tätigkeit als RWO-Trainer und wird dagegen Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die Suche nach seinem Nachfolger für das Regionalliga-Team läuft derweil auf Hochtouren.

Die Spvgg. Sterkrade-Nord zieht ihre Mannschaft nach der Spielzeit aus der Badminton-Regionalliga zurück. Die Nordler ziehen damit die Konsequenzen aus den schwerwiegenden Abgängen, wie unter anderem Leona Michalski, die sich dem TV Refrath anschließt.

Christian Dahlbeck übernimmt zur neuen Saison die in der Fußball-Bezirksliga spielende Reserve von Arminia Klosterhardt. Trainer Udo Hauner verlängert derweil seinen Vertrag bei Adler Osterfeld, genauso wie Raphael Steinmetz bei SW Alstaden.