Coronavirus: Sportgala 2020 in Oberhausen ist abgesagt

Oberhausen. Als Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurde die für Samstag geplante Sportgala in der Luise-Albertz-Halle abgesagt.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland wurde die für Samstag geplante Sportgala in der Luise-Albertz-Halle kurzfristig abgesagt. Dies bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion die Geschäftsführerin des Stadtsportbundes Sabine Grajewski: „Das ist ein Schritt, der uns nicht leicht gefallen ist. Der Stadtsportbund wollte die Sportgala eigentlich nicht absagen, doch die Stadt hat so entschieden.“

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Oberhausen hatte bis zuletzt getagt und über die Aussetzung von Großveranstaltungen diskutiert. Ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung hatte bereits alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich eine Absage erteilt. Dem schloss sich nur auch die Stadt Oberhausen an, auch wenn die Sportgala „nur“ mit 700 Gästen rechnet.

„Wir haben die Sportler, Sponsoren und Künstler bereits in Kenntnis gesetzt. Wir wollen die Gala nun entweder am 16. Mai, 15. oder 22. August durchführen“, so Grajewski über einen möglichen Nachholtermin. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.