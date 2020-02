Coach David Löchte: „Im Großen und Ganzen sehr zufrieden“

Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A spielt die Zweitvertretung der Arminia als einziger Oberhausener Vertreter der Bezirksliga Gruppe 5 eine gute Saison. Nach 19 Spielen haben die Arminen 26 Zähler auf dem Konto und liegen auf einem guten zehnten Platz. Dennoch ist der Weg zum Saisonziel Klassenerhalt in der sehr ausgeglichenen Gruppe noch weit. „Im Großen und Ganzen sind wir mit der Hinrunde sehr zufrieden. Wir standen zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz“, blickt Trainer David Löchte auf die erste Saisonhälfte zurück, in der die Arminen nie hinter Platz zwölf zurückfielen.

Als Aufsteiger zufrieden

„Man kann sich ärgern über die Spiele, in denen wir in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert haben. Da hätten wir mehr Punkte holen können.“ Bei den Partien gegen Viktoria Buchholz (1:2), Emmerich-Vrasselt (2:2) und TuS Stenern (3:3) kassierten die Klosterhardter nach der 90. Minute noch einen Treffer und gaben nur in diesen drei Partien fünf Punkte aus der Hand. „Aber wir sind als Aufsteiger demütig genug, um mit der guten Hinrunde zufrieden zu sein“, so Löchte, dessen Mannschaft keine ausgeglichenere Bilanz haben könnte: Den sieben Siegen stehen ebenfalls sieben Niederlagen gegenüber, fünf Mal teilte die Mannschaft die Zähler. Während man 31 Mal selber netzte, kassierte man 30 Gegentreffer.

Auch das Ziel bleibt demütig, die Devise lautet weiter, die Klasse zu halten. Wegen der Ausgeglichenheit in der Gruppe hat die Arminia-Reserve nämlich auch als Zehnter nur fünf Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 15. Die gute Hinserie ist also noch lange nicht die halbe Miete. Das wissen die Klosterhardter auch und wollen voll fokussiert in die Rückserie gehen. „Vor der Saison sind wir davon ausgegangen, dass 40 Punkte zum Klassenerhalt reichen. Da unsere Gruppe sehr eng ist, brauchen wir vielleicht den einen oder anderen mehr“, meint Löchte, der mit seiner Mannschaft auch nur sieben Zähler hinter Platz zwei liegt.

Der Beweis, dass in dieser Gruppe von Abstiegskampf bis Aufstiegsrennen noch alles möglich ist.

Interne Rückkehrer stärken den Kader

Personell sah man am Hans-Wagner-Weg keine Veranlassung, etwas am Kader zu verändern. „Wir werden mit den Rückkehrern, die im Auslandsstudium waren, eine schlagkräftige Truppe haben, um der Rückrunde zu bestehen“, bewertet Löchte seinen Kader, bei dem in der ersten Saisonhälfte in einigen Spielen doch etwas Personalknappheit herrschte. Sollten die Arminen in der Rückrunde von Verletzungen verschont bleiben, wird der Kader breit genug sein.

In den Wintertests gegen den SV Raadt (3:0) und A-Ligist Arminia Lirich (3:3) gab es keine Niederlage. Bevor Arminia II am Sonntag (13 Uhr) den Vorletzten 1. FC Bocholt direkt zu einem wichtigen Spiel für den Klassenerhalt empfängt, geht es am heutigen Donnerstagabend im letzten Testspiel gegen den A-Ligisten FC Sterkrade 72 um die weitere Feinabstimmung des Aufsteigers und darum, die Form zu finden, die es für einen erfolgreichen Abstiegskampf braucht.