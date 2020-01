„Budenzauber“ in der Jürissen-Halle beginnt

Der letzte Knaller ist noch nicht beiseite geräumt, da rollt die Kugel bereits in der Willy-Jürissen-Halle. An diesem Wochenende beginnt die 35. Ausgabe der Hallen-Stadtmeisterschaft um den König Pilsener-Cup. 34 Oberhausener Vereine aus dem Seniorenbereich kämpfen um den begehrten Titel in der Halle. Wie immer kümmert sich die Fachschaft Fußball um einen reibungslosen Ablauf der Turniere. Von großartigen Veränderungen haben die Verantwortlichen bewusst abgesehen.

So bleibt der Eintrittspreis wie im Vorjahr bestehen. Männer bezahlen fünf Euro, Frauen drei Euro und Jugendliche / Rentner zwei Euro pro Turniertag. Das Catering wird erneut von der Firma Höppner betrieben. Diskussionsbedarf gab es im Vorfeld nur mit den Basketballern des FC Schalke 04, die bekanntlich ihre Heimspiele in der zweithöchsten Liga ebenfalls in der Willy-Jürissen-Halle austragen, hinsichtlich des Sponsorings und der Werbung in der Halle. Die Gelsenkirchener werden bekanntlich von einem der größten Konkurrenten des größten hiesigen Sponsors unterstützt.

Wie man einschlägigen Medien entnehmen konnte, war in den anderen Städten rund um das Hallenspektakel das Thema Futsal (wieder) hoch gekocht. Vorab: In Oberhausen verzichtet man auf den Einsatz von Futsal-Regeln. Fachschaftsleiter Dieter Wilms: „Wir handeln hier im Sinne der Vereine. Die Mehrheit der Vereine wollen das auch gar nicht, sonst würden wir anders reagieren. Wir zwingen den Klubs nicht die Vorgaben oder Wünsche des DFB auf.“

Nicht dem DFB unterstellt

Zur Information: Bei der Hallenstadtmeisterschaft ist der Stadtsportbund Ausrichter. Dieser Verband ist aber nicht dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) unterstellt, so dass die Verantwortlichen hier frei entscheiden können nach welchen Regeln gespielt wird. „Anders wäre das in meiner Funktion als Kreisjugend-Obmann. Bei der Jugend muss nach den Vorgaben des DFB gespielt werden“, so Wilms. Der 67-Jährige findet ohnehin: „Was 35 Jahre funktioniert hat, muss man jetzt nicht in Frage stellen.“

Im Vorfeld hat eine Mannschaft bereits ihre Teilnahme an dem „Budenzauber“ abgesagt. Der im Sommer mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Oberhausen neu gegründete FC Together ist nicht mit von der Partie. Offizielle Begründung: Die Spieler würden über keine Hallenschuhe verfügen. Ebenfalls nicht mitmachen kann der 1. FC Hirschkamp. Das stand aber bereits frühzeitig fest, da der frühere C-Ligist keine Mannschaft mehr besitzt. Der Verein existiert zwar noch, aber mangels Personal kann Hirschkamp nicht am Ligabetrieb oder anderen Turnieren teilnehmen. Wilms: „Das ist echt traurig. Hirschkamp ist ein Traditionsverein in Oberhausen und war sonst immer dabei.“

Zu den Favoriten bei den Senioren zählt neben Vorjahressieger SC 20 natürlich auch Sterkrade-Nord. Die Sportvereinigung ist nicht nur Oberhausens ranghöchster Amateurverein, sie führt auch die Tabelle in der Landesliga an. Daher stellt sich hier zwangsläufig die Frage, mit welchem Personal die Schmachtendorfer antreten werden.

Wer überrascht diesmal?

„Ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn sie mit ihrer zweiten Garde oder Teilen der zweiten Mannschaft ankommen. Sie haben gerade die einmalige Chance in die Oberliga aufzusteigen. Solch eine Möglichkeit bietet sich nicht alle Tage“, findet Wilms. Auch Landesliga-Absteiger Arminia Klosterhardt zählt obligatorisch zum Kreis der Titel-Anwärter. Wilms: „Und dann hat man ja jedes Jahr eine Überraschung, mit der man im Vorfeld nicht rechnet.“

Das war im vergangenen Jahr das Team 12 von Rot-Weiß Oberhausen, das im Mai den Aufstieg in die Kreisliga B feierte. Die Kleeblätter muss man auch bei dieser Ausgabe wieder auf der Rechnung haben. Vielleicht gelingt es ja Schwarz-Weiß Alstaden in die Rolle der Überraschungsmannschaft zu schlüpfen. Der Tabellenzweite der Kreisliga A verabschiedete sich bei den vergangenen Ausgaben meist frühzeitig. Deren Trainer Raphael Steinmetz, bekanntlich auch Stürmer beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, hat auf der Weihnachtsfeier jedenfalls stolz verkündet: „Wir wollen Stadtmeister werden.“ Die Alstadener bestreiten das Eröffnungsspiel des Hallenturniers. Am Samstag, 11 Uhr, treffen die Schwarz-Weißen auf Landesliga-Absteiger SF Königshardt.