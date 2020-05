Brandstiftung: Herber Schlag für die Eisenbahner Schützen

Mülheim/Oberhausen. Die Bogensportabteilung des Eisenbahner-Sportvereins, traditionell auch von vielen Oberhausener Schützen besucht, steht vor dem Nichts.

Herber Schlag für den Bogensport im ESV: Der Eisenbahner Sportverein Mülheim wurde Opfer von Brandstiftung. Materiallager und Werkstatt der Bogensportabteilung komplett abgebrannt. Die Sportler des ESV Schwarz-Weiß Mülheim, viele von ihnen aus Oberhausen oder im benachbarten Dümpten, Heißen oder Styrum beheimatet, waren sehr erfreut, dass Tennis und Bogensport an der frischen Luft wieder erlaubt sind und hatten bereits viele Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes getroffen.

Zwei Container in Flammen

Leider hielt diese Begeisterung nicht lange an. Am frühen Sonntagmorgen des 10. Mai wurde der Vorstand alarmiert. Zwei große Container, die als Materiallager und Werkstatt der Bogensportabteilung dienten, standen in Flammen. Auch die beiden Bauwagen, die als Winterlager für Tiere und Materialien bereitstanden, wurden ein Raub der Flammen.

Die Feuerwehr war über viele Stunden mit den Löscharbeiten befasst, aber am Ende blieb nichts mehr von der Bogensportabteilung übrig. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um Brandstiftung handelte. Aus ermittlungstechnischen und versicherungsrechtlichen Gründen dürfen die Bogenschützen erst jetzt die Öffentlichkeit informieren.

Einbruch ins Clubhaus, dann kam Corona

Schon die ersten Monate des Jahres 2020 waren eine sehr harte Zeit. Im Februar wurde im Clubhaus des ESV eingebrochen und dann kam Corona. Bereits gegen Ende 2019 und zu Beginn diesen Jahres hatte die Bogensportabteilung noch neue 3D-Ziele für mehrere tausend Euro, für die kommende Outdoor-Saison, eingekauft und nun ist alles verbrannt. Die Bogensportabteilung des ESV benötigt für einen Neustart dringend Hilfe und bittet um Unterstützung jeglicher Art, um mit dem Wiederaufbau und der Aufnahme des Sportbetriebes möglichst bald beginnen zu können. Kontakt: esv_bogensport_vorstand@gmx.de.