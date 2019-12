Boxen: Profi-Stall „Ugro“ feiert Heimpremiere in Oberhausen

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Kai-Uwe Großjohann und Box-Manager Talip Ipek Anfang des Jahres aus dem Boden gestampft haben. Mit der Gründung des „Ugro Boxteams“ erweitern der Vorsitzende des BC Ringfrei und sein langjähriger Freund den Oberhausener Amateurklub um eine eigene Profi-Abteilung. Das Ziel: Den deutschen Boxsport an die internationale Spitze zu führen. Dabei hatte der BC Ringfrei mit Abass Baraou erst im März 2018 seinen talentiertesten Kämpfer an den Sauerland-Stall verloren.

Rückblick: Jahrelang veranstaltete der Verein im VIP-Zelt am Stadion Niederrhein hochklassige Amateurkämpfe, stieg 2009 sogar um ein Haar in die Zweite Liga auf. Nach dem verlorenen Aufstiegsduell gegen Traktor Schwerin meldete Großjohann sein Team jedoch vom Wettkampfbetrieb ab. Die Gründe für den Rückzug seien vielfältig gewesen, erzählt der ehemalige Boxer.

Rund 300 Zuschauer besuchten die Box-Gala in der Luise-Albertz-Halle. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Einerseits sei da der Mangel an Sponsoren, weil der Amateursport im Gegensatz zum Profi-Geschäft einfach nicht lukrativ sei. Andererseits habe der Boxring vor jedem Wettkampf mit hohem finanziellen und organisatorischem Aufwand von der Willy-Jürissen-Halle ins Sponsoren-Zelt transportiert werden müssen. Als die Stadt dann auch noch ihre Unterstützung eingestellt habe, zog Großjohann einen Schlussstrich.

„Wir haben uns danach stark auf Abass konzentriert“, sagt der Vorsitzende. Mit Erfolg: Beim BC Ringfrei reifte der Sohn togolesischer Eltern zu einem der hoffnungsvollsten Talente Deutschlands heran. „Abass hatte eine lupenreine Amateurbilanz“, so Großjohann über den Weltergewichtler. Doch dann lockte die Profi-Karriere – und Baraou wechselte zum Sauerland-Stall.

BC Ringfrei: Großjohanns Traum vom eigenen Profi-Boxstall

Es vergingen elf Monate. Bis Großjohann im Februar 2019 zufällig seinen Box-Freund Talip Ipek traf. „Er guckte mich an und sagte: ‘Wir könnten doch, Kai...’“ Ipek sprach von einer eigenen Profi-Abteilung. „Den Gedanken, einen Profi-Boxstall zu gründen, hatte ich schon immer im Hinterkopf“, erzählt Großjohann. Ihm habe jedoch ein geeigneter Partner gefehlt.

Die beiden Freunde holten Michael Dahms als Co-Manager mit ins Boot und begannen sofort mit der Arbeit: Sponsoren wurden angefragt, ein Team aus lizenzierten Trainern und Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt, erste Profi-Verträge geschlossen und die Box-Serie „Ugro Gladiators“ ins Leben gerufen. Zudem bezieht der Verein zum 1. Februar 2020 eine Halle in Alstaden, in der auch die Amateure trainieren sollen.

Mark de Mori ist das Aushängeschild des neu gegründeten Ugro-Teams. Foto: UGRO Gladiators / UGRO

Auch ein Ersatz für Abass Baraou wurde schnell gefunden. Mit Schwergewichtsboxer Mark de Mori (38-2-2, 34 KOs) will Großjohann im kommenden Jahr in die USA. Der 37-jährige Australier, an den das Ugro-Team über Box-Promoter Don King gekommen sein soll, könne unter anderem im weltberühmten Madison Square Garden in New York kämpfen, erzählt Großjohann.

Darüber hinaus hat der junge Profi-Boxstall mit Maria Lindberg (19-6-2, 10 KOs) eine erfahrene Superweltergewichtlerin in seinen Reihen, die 2020 erneut um einen WM-Titel kämpfen soll. „Meine Vorstellung ist, diesen Kampf nach Oberhausen zu holen“, so der 53-Jährige, der bereits in Kontakt mit zwei weiteren Profi-Boxern stehe. „Da kann ich aber noch keine Namen nennen.“

Premiere vor Oberhausener Box-Fans in der Luise-Albertz-Halle

Bevor es allerdings um internationale Titel geht, stand mit „Ugro Gladiators II“ die Heimpremiere in der Luise-Albertz-Halle auf dem Programm. Rund 300 Box-Fans sahen einen über acht Runden angesetzten Hauptkampf, der bereits nach wenigen Minuten entschieden war. In der zweiten Runde (0:55) gewann de Mori das ungleiche Duell gegen den Ungarn Laszlo Czene durch K.o.

Auch der Kampf zwischen Patrick „Hightower“ Schäfer und Samir Barakovic musste nach nur zwei Runden abgebrochen werden, weil Barakovic offenbar eine Verletzung am Handgelenk erlitt. „Wer mich kennt, weiß, dass ich mit dem Ausgang des Kampfes nicht zufrieden sein kann“, sagte Schäfer nach dem Duell.

Im abschließenden Titelkampf um die internationale Deutsche Meisterschaft des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) konnte Mariam Tatunashvili der 42-jährigen Maria Lindberg zwar einiges abverlangen. Die junge Georgierin blieb aber nach Punkten chancenlos (100-90, 99-90, 100-90).

Wiening erkämpft sich trotz Platzwunde einen Punktsieg

Christen „Fritz“ Wiening erkämpfte sich trotz Platzwunde am rechten Auge den Punktsieg gegen Marko Dmitrovic. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

So war es an Superleichtgewichtler Christen „Fritz“ Wiening, für den Höhepunkt des Abends zu sorgen. In einem offenen Schlagabtausch gewann der Bielefelder trotz einer Platzwunde am rechten Auge gegen Marko Dmitrovic. „Ich hatte kurz Panik, dass sie mich aus dem Kampf nehmen“, so Wiening. „Ich wollte nur weiterboxen.“ Es war das einzige Duell der gut organisierten Box-Gala, dessen Ausgang bis zur letzten Sekunde unklar blieb.

„Man kann nicht immer ebenbürtige Boxer verpflichten, sonst kann der eigene Kämpfer ja nichts lernen“, sagte Volker Grill, Vize-Präsident Sport des BDB, nach der Veranstaltung. Trotzdem hätte die Box-Gala laut Grill deutlich mehr Zuschauer verdient gehabt.

Ein Urteil, wo der Weg des Ugro-Teams in den kommenden Jahren hinführen könnte, wollte der Vizepräsident noch nicht abgeben. „Das braucht seine Zeit.“ Auch Großjohann hielt sich mit Prognosen bedeckt. „Das sind so viele Parameter, die du nicht beeinflussen kannst.“ Aktuell stehe erst einmal das Jahr 2020 an – und eine hoffentlich erfolgreiche Reise in die USA.