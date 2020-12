Ausdauer-Athleten auf der langen Strecke unterwegs

Oberhausen Die Ruhrpott-Challenge 501 hat Radsportler aus vielen Städten eingeladen, über die Feiertage Kilometer zu kurbeln.

Damit hatte wohl keiner gerechnet. Für die erstmals organisierte Ruhrpott-Challenge 501 im Radsport hatten sich bis zum 23. Dezember insgesamt 109 Teilnehmer angemeldet. Darunter auch 16 Frauen. Ziel der Teilnehmer ist es, vom 24. Dezember bis Silvester mindestens 501 Kilometer mit dem Rad zu fahren.

Spektakulär begann die erste Etappe Heiligabend. Als um 21 Uhr alle Ergebnisse vorlagen, staunte Organisator Michael Zurhausen, der in Oberhausen das XXXL-Rück-Rennen veranstaltet, nicht schlecht. Udo Huiskes aus Mülheim wurde Tagessieger mit 322 gefahrenen Kilometern. Der Langstreckenspezialist war bis nach Enschede in Holland gefahren und in einer großen Schleife zurück nach Mülheim. Tagessieger am ersten Weihnachtstag wurde ebenfalls Huiskes mit 252 Kilometern. Seine Führung verteidigte er am zweiten Weihnachtstag mit nochmals sagenhaften 368 Kilometern. Alle Fahrten wurden exakt über die Komoot App dokumentiert.

Der stärkste Oberhausener Fahrer war Holger Goronzy mit 325 Kilometern.

Insgesamt fuhren die Teilnehmer der Ruhrpott-Challenge 501 in den ersten drei Tagen 11.500 Kilometer. Gesamtführender in der Männerklasse ist Udo Huiskes mit insgesamt 933 Kilometern. Bei den Damen führt Nathalie Schlote mit 213 Kilometern, Stand 26. Dezember 20 Uhr.

Für den RC Olympia Buer, dem Organisator Zurhausen vorsteht, war der Start der Ruhrpott-Challenge schon phänomenal. Im Schnitt fuhren die Teilnehmer an den ersten drei Tagen knapp 60 Kilometer und bewiesen daher einmal mehr, das man sich auch an den Feiertagen trotz Corona sportlich betätigen kann. Dass dabei solche Spitzenleistungen gefahren wurden, hat selbst die Experten überrascht.

Umso spannender werden die nächsten Tage. Die Viactiv Ruhrpott-Challenge 501 endet am Silvestertag um 18 Uhr. Alle Teilnehmer, die mindestens 501 Kilometer erreicht haben, kommen dann in die Verlosung der über 100 Preise, die von verschiedenen Sponsoren gestiftet wurden.

Info: www.rpt-radrennen.de.