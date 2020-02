Die Oberhausener Regionalliga-Basketballerinnen NBO zogen zu Hause gegen die AstroStars Bochum am Ende deutlich den Kürzeren.

AstroStars Bochum für NB Oberhausen eine Nummer zu groß

Regionalliga, Damen

evo NB Oberhausen –

AstroStars Bochum 48:75 (24:42)

Als Sarah Zierhut in der 15. Spielminute in den Passweg sprintete, den Ball stibitzte und problemlos in den Korb legte, war der Lauf der Bochumerinnen endlich unterbrochen. Zwölf unbeantwortete Punkte erzielten die Gäste zuvor und zogen damit erstmals davon.

Am Ende wurde es ein 17:2-Lauf, ein 25:7-Viertel und damit dann auch letztlich die Entscheidung in einer ansonsten eigentlich ausgeglichenen Basketball-Partie, die die Regionalliga-Damen der New Baskets Oberhausen gegen den Gast AstroStars Bochum mit 48:75 verloren.

Zu Beginn noch auf Augenhöhe

Was möglich war, zeigten die Gastgeberinnen insbesondere im ersten Spielabschnitt. Die Mannschaft von Ralf Weßlowski und Nicole Telke bewegte offensiv den Ball zielstrebig und attackierte damit immer wieder den Korb.

Der Grund für ein starkes erstes Viertel war aber vor allem eine gute Verteidigung. Die im Schnitt einen Kopf größeren Gäste wurden clever gestellt und bekamen nie einen richtigen Rhythmus in ihr Spiel. Dazu mussten sie auch früh mit Foulproblemem zurecht kommen. NBO kam zu 14 Freiwürfen, ließ dabei allerdings auch ein paar zu viele ungenutzt.

Selten entwischten Sarah Zierhut (l.) und die NBO-Damen ihren Gegenspielerinnen so wie hier. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Dennoch ging es mit 17:17 in die erste Viertelpause, aus der die Gäste deutlich besser wieder auf das Parkett kamen. Angeführt von Julia Loock entglitt den New Baskets das Spiel, es folgte der erwähnte Lauf der Gäste. Erst ein Treffer von Hannah Rosenkranz und ein Freiwurf von Marie Anderheide verkürzten ein katastrophales Viertel noch ein bisschen.

Davon erholte sich NBO dann zwar nach der Pause, doch es fehlte das Vertrauen in die eigenen Aktionen. Weil die Bochumerinnen einige Blocks schon im ersten Durchgang sammelten, wurde eher der eine Pass zuviel probiert, der dann häufig zu einem Ballverlust führte, statt einfach mal abzudrücken.

Treffen mit alten Bekannten

Ringnähe war daher eher Sperrzone, nur Luisa Bräuer kam einigermaßen konstant zu Punkten. Je ein Dreier von Zierhut und Renée Höfels waren dann aber auch einfach zu wenig Gefahr von außen gegen ein beinahe durchweg gut besetztes Bochumer Team, mit dem es nach Spielschluss mit alten Bekannten wie Ramona Tews, Lisa Kullik, Leonie Bleker oder Wiebke Bruns noch einiges zu bequatschen gab, ganz fernab von Basketball.

NBO: Höfels (5), Piekenäcker (4), Zierhut (15), Bräuer (10), Dahlem (2); Müller, Schneider, Doczyck (4), Rosenkranz (4), Anderheide (4), Werner, Tüchthüsen.