Oberhausen. Am Sonntag startet für die U19 von Arminia Klosterhardt die Rückrunde in der Niederrheinliga. Zum Auftakt kommt der FSV Duisburg ins Estadio.

Arminia Klosterhardt ist bereit für den Rückrunden-Start

U19-Niederrheinliga Arminia Klosterhardt – FSV Duisburg Sonntag 11 Uhr: Zum Rückrundenstart sind die Fußball-A-Junioren von Arminia Klosterhardt im Estadio gefordert. „Wir haben uns gut vorbereitet, die Jungs sind heiß und angriffslustig. Es kann wieder losgehen“, fiebert Trainer Timo Kleer dem Duell gegen den FSV Duisburg entgegen. In der Tat dürfen die Gastgeber mit breiter Brust auf Sonntag blicken, beendete das Team die Hinrunde doch auf einem starken zweiten Tabellenplatz, sechs Punkte hinter Aufstiegsfavorit RW Essen.

Doch trotz der guten Ausgangslage, ausgeruht hat sich die Kleer-Elf seit dem Jahreswechsel nicht. Vor allem in der Chancenverwertung sieht der Linienchef Verbesserungspotenzial. „Auch wenn wir mit den 25 Punkten auf der Habenseite gut leben können, mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit wäre noch mehr drin gewesen.“ Auch deshalb wurden noch mal zwei Altjahrgänge geholt. Außenspieler Niklas Nett kam von RWE und Angreifer Deniz Erdem kehrte nach einer Halbserie beim Ligakonkurrenten KFC Uerdingen nach Klosterhardt zurück.

2:1-Erfolg im Testspiel gegen Bundesligist RWO

Die Testspielergebnisse machten auf jeden Fall Lust auf mehr. Vor allem das 2:1 gegen Bundesligist RWO war laut Kleer „ein schöner Prestigeerfolg, den wir aber nicht überbewerten wollen.“ Etwas anders sieht die Lage beim FSV Duisburg aus. Der letztjährige Vize spielte eine unterm Strich enttäuschende Hinrunde mit nur zehn Punkten.

Im Hinspiel fertigte die Arminia die Duisburger gar mit 6:2 ab. Kleer: „Was gestern war, zählt am Sonntag nicht mehr. Wir müssen kompakt stehen und von der ersten Sekunde an dem Gegner unseren Spielstil aufdrücken. Nur so können wir erfolgreich sein.“ Dafür stehen dem Arminia-Trainer alle Mann zur Verfügung.