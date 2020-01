Abass Baraou ist auf sich allein gestellt

Chaotischer als gewohnt geht es für Abass Baraou am Samstag in seinen neunten Profi-Kampf. Der Sauerland-Profi tritt bei der hauseigenen Box-Gala, gemeinsam mit der Universum-Boxpromotion, nämlich fast im Alleingang an.

„Das war jetzt wirklich viel auf einmal, deshalb vermutlich auch die lange Pause zwischen den Kämpfen“, verrät der ungeschlagene Oberhausener. Sein Boxstall Sauerland und sein Trainer Ulli Wegener lösten das Arbeitsverhältnis zum Jahreswechsel, Wegener wollte Baraou dennoch weiter betreuen. Das Problem: Die Trainerlegende stürzte privat und brach sich noch vor dem verdienten Urlaub im Dezember den Oberschenkel. Weil der Co-Trainer nach Liechtenstein abwanderte, stand Baraou nun ziemlich alleine da.

Wegener stand mit Rat zur Seite

„Ich traue mir das aber zu und will auch wieder in den Ring“, erklärt er. „Herr Wegener stand mir mit Ratschlägen trotzdem zur Seite. Mit ihm habe ich mich dann schon ausgetauscht.“ Ganz kann Wegener wohl auch in der Reha nicht vom Boxen lassen. Mit am Ring wird er aber nicht sein, Artur Grigoryan springt ein. „Er hat sich netter weise dazu bereit erklärt“, freut sich Baraou über die Unterstützung.

Dazu kam für Baraou auch die Trennung von seinem bisherigen Management. „Ich mach das jetzt erst einmal alleine und schaue mich in Ruhe um“, will sich Baraou keine Hektik aufdrängen lassen. Entsprechend lief seine Vorbereitung relativ isoliert ab, seine Partner suchte er sich gezielt aus. „Ich kenne mich mittlerweile ja auch ganz gut und der letzte Kampf ist ja nicht so ewig her. Für die Zukunft brauche ich aber natürlich ein Team“, will er da keinen Dauerzustand raus machen.

Baraou hat seinen Gegner analysiert

Sein Gegner am Samstag im Work Your Champ Gym (Große Elbstraße 268, 22767 Hamburg) wird der Mexikaner Abraham Juarez sein. Juarez ist 23 Jahre alt und bestreitet seinen 21. Kampf. „Ich habe mir seine Kämpfe angesehen, er ist ein bisschen größer und kommt in der Regel über außen. Ich habe aber auch seine Fehler gesehen und weiß, wo meine Stärken liegen. Die werde ich ausspielen“, ist Baraou selbstbewusst.

„Meine Vorbereitung war trotzdem sehr gut, ich hatte sehr gute Partner“, sieht er sich in bester Verfassung. Für seinen mexikanischen Kontrahenten ist es der fünfte Auftritt außerhalb seines Heimatlandes. Zwei Mal in Kanada, einmal in Italien, im Oktober zuletzt in Frankreich – jedes Mal ging er als Verlierer aus dem Ring. „Ich sehe zu, dass das so bleibt“, will Baraou zwei Serien bestehen lassen. Die andere Seite ist aber auch, in Mexiko ist der „Pittbull“ noch ungeschlagen.

Gute Erinnerungen an Hamburg

Diesmal ist Baraou der international erfahrenere Boxer, kein Umstand der ihn nervös macht. „Ich freue mich auf Hamburg und will gewinnen.“ Gute Erinnerungen hat er schließlich noch an Hamburg. Hier feierte Baraou im August 2017 WM-Bronze. Auch wenn die Niederlage gegen den Kubaner Roniel Iglesias ihn damals zu Tränen rührte, weiß Baraou doch: „Ich bin bei den Profis mittlerweile angekommen.“