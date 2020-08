29. August: Rot-Weiß Oberhausen testet gegen Fortuna Köln

Fußball-Regionalligist testet am 29. August im heimischen Stadion Niederrhein gegen Ligakonkurrent Fortuna Köln.

Oberhausen. Das Spiel gegen Werder Bremen II fällt aus. Stattdessen testet Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am 29. August gegen Fortuna Köln.

In der Liga trifft Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen erst am im Dezember im Kölner Südstadion auf Fortuna Köln. Am 29. August können sich die beiden Ligakonkurrenten aber schon einmal im Stadion Niederrhein beschnuppern. Die Domstädter springen für die Zweitvertretung von Werder Bremen ein. Der geplante Test gegen Nord-Regionalligisten findet nicht statt. Die Partie gegen Köln wird um 15 Uhr angepfiffen.

Zuschauerfrage noch nicht geklärt

Für das Team von Dimitrios Pappas hat die Partie durchaus ihren Charme. Weil die Kontrahenten auch in der Liga aufeinandertreffen macht „ein Vergleich zwischen beiden Teams Sinn“, meint Rot-Weiß Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder.

Ob Zuschauer zu dem Spiel zugelassen werden, will der Verein kurzfristig bekanntgeben.